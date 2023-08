Politici in Ecuador staan machteloos tegenover het geweld

Met een kogelvrij vest en een helm waar hij haast in verdrinkt, omringd door beveiligers, maakt Christian Zurita donderdag op het podium een wat verloren indruk. Het is de slotbijeenkomst van de partij Movimiento Construye, en de veiligheidsmaatregelen zijn allesoverheersend. Vorige week werd de eigenlijke kandidaat van die partij, de ex-journalist en corruptiebestrijder Fernando Villavicencio, op klaarlichte dag vermoord met enkele schoten in het hoofd. Sindsdien staat alles op zijn kop in Ecuador.

Wie de presidentsverkiezingen van zondag wint, of waarschijnlijker: welke twee kandidaten doordringen tot de tweede ronde, dat was al onvoorspelbaar. Sinds de politieke moord, die waarschijnlijk uit de hoek van een drugsbende komt, is het helemaal niet meer te zeggen. Misschien is het Zurita wel, tot een paar dagen geleden een politieke onbekende. Hij kreeg deze week toestemming om kandidaat te zijn in plaats van zijn goede vriend Villavicencio, wiens naam al op de stembiljetten staat.

Veiligheid overschaduwt alles

Van oudsher is in Ecuador de linkse MRC dominant, die economische herverdeling voorstaat, maar gebaseerd op grootschalige grondstoffenwinning, en met een sociaal-conservatief sausje. Namens die partij leidde Luisa González de peilingen met zo'n 25 procent. De oppositie kwam de afgelopen jaren van links, waar de inheemse kandidaat Yaku Pérez een milieuvriendelijker beleid wil, en van centrumrechts, vertegenwoordigd door de huidige president Guillermo Lasso, niet herkiesbaar, en door de huidige kandidaat Otto Sonnenholzner.

Maar die meningsverschillen over economie en milieu zijn nu ondergeschikt aan het thema dat in Ecuador alles overschaduwt: veiligheid.

Dat was eigenlijk al zo voor de moord. Die bevestigde slechts wat vele Ecuadorianen de afgelopen paar jaar aan den lijve ondervonden. In het land, tot voor kort een rustige uithoek van Latijns-Amerika, is de gewelddadige misdaad geëxplodeerd. In 2022 verdubbelde het aantal moorden tot 4600, dit jaar staat de teller halverwege het jaar al op 4200, waarmee Ecuador zich met superstip nestelt in de top van de meest onveilige landen ter wereld. Veel inwoners kregen de afgelopen jaren tot hun schrik ineens te maken met avondklokken, schoolsluitingen, afpersingen, straatroof, en rondvliegende kogels van gevechten tussen rivaliserende drugsbendes.

Militair machtsvertoon zonder effect

President Lasso maakte tot nu toe een machteloze indruk. Hij legaliseerde privaat wapenbezit, wat volgens critici alleen maar escalerend werkt. Ook riep hij om de haverklap de noodtoestand uit – vorig jaar gold die op 165 van de 365 dagen – om vervolgens met veel militair machtsvertoon weinig te bereiken.

Het veiligheidsfiasco biedt de ruimte aan onorthodoxe kandidaten zoals Jan Topic, een zakenman die ooit in het Franse vreemdelingenlegioen diende, en Ecuador nu een kopie belooft van de keiharde (maar volgens critici onwettige) methoden waarmee in El Salvador president Bukele de misdaad bestrijdt. Zo heeft iedere politicus een eigen verhaal over veiligheid: aanpakken van de banden tussen misdaad en overheid, meer kansen voor jongeren, enzovoort.

Maar volgens analisten ligt de wortel van het probleem allereerst in de wereldmarkt voor cocaïne. De gestegen vraag en de gestegen productie in buurland Colombia maken Ecuador een steeds belangrijker doorvoerland. Daarbij zijn de grote partijen, die in het verleden de drugsmarkt onderling verdeelden en zo rustig hielden, zoals het kartel Los Choneros en het Colombiaanse guerrillaleger Farc, de afgelopen jaren uiteengevallen, waardoor allerlei kleinere en buitenlandse partijen zich in de gewelddadige strijd om de macht hebben geworpen.

Het blijft de vraag of in het armlastige Ecuador enige politicus invloed heeft op die structurele factoren achter het geweld.

