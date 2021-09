Polen zwicht voor Brussel en trekt anti-lhbti+-verklaringen in

De Poolse regering heeft lokale overheden opgeroepen hun anti-lhbti+resoluties te herzien. Woensdag gaf de provincie Swietokrzyskie als eerste gehoor aan de oproep.

Warschau buigt daarmee voor de druk uit Brussel. De Europese Commissie bevroor onlangs ruim 120 miljoen euro steun aan vijf provincies die zichzelf in 2019 uitriepen tot ‘zones vrij van lhbti+-ideologie’. De provincies kunnen samen zo’n tien miljard EU-steun kwijtraken indien ze vasthouden aan deze verklaringen, die door velen wordt gezien als oproep tot discriminatie van lesbiennes, homo’s en transgenders.

‘De auteurs hebben goede bedoelingen’

Onderminister voor EU-fondsen en regionale politiek, Waldemar Buda, vroeg vorige week provincies, gemeentes en regio’s in het conservatieve Zuidoost-Polen hun verklaringen te ‘analyseren’, zodat ze geen woorden bevatten ‘die soms – zelfs tegen de intenties van de opstellende instanties – mogelijk te ruim worden geïnterpreteerd’.

In een radio-interview ontkende de onderminister dat de regering buigt voor druk uit Brussel. Volgens Buda is de inhoud van de verklaringen ‘goed’, hebben de auteurs ‘goede bedoelingen’ en hoeven ze alleen ‘een, of twee zinnetjes’ te veranderen. De oppositie eist dat de resoluties helemaal verdwijnen. „Het gaat er niet om ‘iets te veranderen’. Het gaat erom dat die schandalige verklaringen worden ingetrokken”, aldus oppositieparlementariër Michal Krawczyk.

Het conservatieve Poolse tijdschrift Gazeta Polska verspreidde in 2019 stickers waarmee LHBTI+-vrije zones aangegeven konden worden. Beeld REUTERS

Woensdag haalde de provincie Swietokrzyskie als eerste bakzeil. De lokale anti-lhbti+-verklaring werd ingetrokken. De voorzitter van de lokale administratie kondigde aan dat het EU-geld dat op deze wijze weer is veiliggesteld en dat het wordt besteed aan de modernisering van twee ziekenhuizen. Donderdagavond buigt het lokale parlement van de provincie Lodz zich over de kwestie.

Lhbt+-activisten verwelkomden het besluit van Swietokrzyskie. Op hun Atlas van haat veranderde de provincie van rood naar groen, een teken dat hier een poging om een anti-lhbti+-resolutie aan te nemen werd verijdeld.

De meeste aandacht gaat naar de provincie Klein-Polen, waar de vader van Andrzej Duda, de president van Polen, voorzitter is van de provinciale staten. Duda senior gooide afgelopen week olie op het vuur door te verklaren dat homoseksualiteit ‘besmettelijk’ is. Eerder stelde hij voor de afkorting lhbti+-ideologie te vervangen door ‘neo-marxistische ideologie van culturele geslachtelijkheid’.

Brussel draait de geldkraan dicht voor intolerante Poolse regering en treft daarmee ook de burger

Het geduld van Brussel is op. De Europese Commissie keert subsidies niet uit, om de nationalistische regering van Polen ertoe te dwingen zich aan de Europese regels te houden.