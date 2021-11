Polen vreest dat migratiecrisis aan grens nog maanden duurt

Polen vreest dat de migratiecrisis bij de grens met Wit-Rusland maanden, zo niet jaren, kan voortduren. “We moeten ons erop voorbereiden dat de situatie aan de Wit-Russische grens niet snel zal worden opgelost”, zei defensieminister Mariusz Blaszczak woensdag op de radio. “We dienen erop ingesteld te zijn dat het nog maanden duurt. Ik hoop geen jaren.”

Duizenden migranten, vooral afkomstig uit het Midden-Oosten, reisden de afgelopen tijd naar Wit-Rusland, in de hoop daar illegaal Polen binnen te glippen. Ze willen zo de Europese Unie binnenkomen. Mensenrechtenactivisiten vinden dat Polen hen inderdaad moet toelaten, om hen een kans te geven om asiel aan te vragen. Maar de Poolse regering heeft de grens met hekken, prikkeldraad en duizenden militairen afgegrendeld en probeert de migranten te stoppen.

Polen en de Europese Unie beschuldigen de Wit-Russische president Loekasjenko ervan dat hij de migranten bewust doorlaat om een crisis uit te lokken en de EU te chanteren. Hij zou hiermee wraak nemen voor sancties die de EU instelden vanwege zijn repressie en het manipuleren van verkiezingen. Europese leiders verwijten Loekasjenko, die wordt gesteund wordt door de Russische president Vladimir Poetin, ‘maffiapraktijken’. Rusland suggereerde eerder dat de EU Wit-Rusland financieel moet helpen bij de opvang van de migranten.

Inmiddels heeft Wit-Rusland een deel van de migranten toegelaten in een geïmproviseerd opvangcentrum, waar van dinsdag op woensdag ongeveer duizend mensen overnachtten. Maar enkele duizenden anderen bivakkeerden woensdag nog steeds in een tentenkamp in de bossen, waar ze zich in de kou met kampvuren probeerden warm te houden.

Maandag belde de Duitse bondskanselier Angela Merkel met Loekasjenko om de migratiecrisis te bespreken. Het was het eerste telefoongesprek van een westerse leider met de Wit-Russische autocraat sinds hij vorig jaar massaprotesten tegen zijn bewind met harde hand liet neerslaan. Loekasjenko’s bondgenoot Rusland verwelkomde dit ‘zeer belangrijke’ contact.

