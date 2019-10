Polen staat op het punt seksuele voorlichting te verbieden

Zacht gegiechel en blozende tieners in een klaslokaal: in Polen is het binnenkort verleden tijd. Althans, als het aan regeringspartij PiS ligt. Die nam woensdag in het Poolse lagerhuis een controversiële wet aan die ‘de promotie van minderjarige seksuele activiteit’ verbiedt. Een eufemisme voor het verbieden van seksuele voorlichting op scholen, zo menen critici. Maar volgens de regering een noodzakelijke maatregel om kinderen te beschermen tegen hun eigen seksualisering.

Terwijl er woensdagmiddag honderden demonstranten buiten het parlementsgebouw in Warschau spandoeken in de lucht hielden met teksten als ‘voorlichting beschermt tegen geweld’ en ‘verbod op seksuele voorlichting is verkrachting’, ging een meerderheid van de parlementariërs binnen akkoord met het omstreden wetsvoorstel.

Leden van de oppositie en hulporganisaties spraken op sociale media direct na de stemming van een schande. Volgens hen heeft de wet als doel leraren die seksuele voorlichting geven te criminaliseren. Bovendien zou de wet zich richten tegen abortus en anticonceptie. Onzin, zegt PiS-parlementariër Marcin Ociepa. Op de Poolse radio zei hij dat er sprake is van een “overdreven interpretatie van de wet” en dat deze wet ‘alleen stelt dat het niet is toegestaan om een persoon jonger dan vijftien jaar aan te moedigen om seks te hebben.’

Formeel gezien doen Poolse scholen momenteel helemaal niet aan seksuele voorlichting. Wel krijgen leerlingen les over ‘hoe ze zich moeten voorbereiden op het gezinsleven.’ Toch werden in enkele steden die door liberale partijen worden geregeerd, de afgelopen jaren mondjesmaat programma’s op scholen geïntroduceerd over seksuele voorlichting. Dikwijls tegen wil en dank van de PiS en de katholieke kerk.

De nieuwe wet sluit naadloos aan bij het conservatieve gedachtegoed van de PiS waarmee de partij al jaren kiezers voor zich weet te winnen. Onlangs nog beschreef partijleider Jaroslaw Kaczynski de verschillende gay prides in het Oost-Europese land als ‘reizende theaters.’ Ook probeerde de PiS de abortuswet in Polen aan te scherpen, waar het na massale protesten uiteindelijk van afzag.

Vrijdag stemt de Poolse senaat over het wetsvoorstel tegen ‘de promotie van minderjarige seksuele activiteit’. Als ook die akkoord is, gaat de wet binnenkort van kracht. Tegenstanders hebben al aangekondigd vrijdag wederom de straat op te gaan.

