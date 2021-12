Polen mag wel naar de democratietop en Hongarije niet

Irak, Kosovo en Brazilië mogen wel komen, maar Hongarije niet. Het kwam voor de Hongaarse premier Viktor Orbán duidelijk als een klap dat zijn land, als enige van de Europese Unie (EU), niet voor Bidens democratietop is uitgenodigd. Hij had daarvoor ook net vernomen dat het Europese Hof van Justitie door de advocaat-generaal geadviseerd was om de Europese Commissie gelijk te geven in een ruzie met Polen en Hongarije over het korten van subsidies aan landen die hun rechtsstaat niet op orde hebben.

De Hongaarse premier nam wraak: hij zorgde ervoor dat de EU straks niet als blok bij de conferentie in de Verenigde Staten kan aanschuiven. De EU kan, zonder Hongarije, niet voor de hele EU spreken. Het is een strategie die Orbán vaker gebruikt: het vetoën van gezamelijke EU-acties.

Plausibel

De VS verklaarden dat het ontbreken van een uitnodiging voor Hongarije veroorzaakt wordt door de penibele staat van de democratie in het land. Op zich is dat plausibel: zorgen over de democratie en rechtsstaat in Hongarije worden internationaal breed gedeeld. Er loopt ook al sinds 2018 een strafprocedure vanuit de EU tegen Hongarije, maar zo’n procedure loopt er óók tegen Polen, waar de staat van de democratie vergelijkbaar is. Toch mag Polen wel komen. De gastenlijst van Biden blijkt niet alleen op basis van idealisme opgesteld. Landen die een rol kunnen spelen in het tegenhouden van de groeiende dominantie van China worden minder streng beoordeeld.

Hongarije valt daar zeker niet onder De regering-Orbán onderhoudt warme banden met de regering van Xi Jinping, en is regelmatig lovend over China. In afgelopen jaren voerden de VS via diplomatieke bezoeken de druk op in Centraal- en Oost-Europa als het gaat om de positie ten opzichte van Chinese telecombedrijven als Huawei.

Deze Amerikaanse druk spoorde de Poolse regering wel aan tot actie, maar Hongarije trok zich hier niets van aan. Voor Polen is een goed relatie met de VS belangrijker dan voor Hongarije, in verband met bescherming tegen Rusland. En toch: Orbán beseft ook wel dat een goede relatie met het vooralsnog machtigste land ter wereld belangrijk is. In de Hongaarse pro-regeringsmedia verschenen daarom deze week geruststellende artikelen waarin de Hongaars-Amerikaanse relatie juist prima werd genoemd.

