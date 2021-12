Polen mag van Europese Commissie asielzoekers opsluiten

De Europese Commissie wil, bij wijze van uitzondering, Polen, Letland en Litouwen het recht geven om gesloten grenskampen op te richten. Daar kunnen migranten vier maanden lang worden vastgehouden, terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld. Die asielaanvraag zal een ‘versnelde procedure’ zijn, waarin ze geen recht hebben om te wachten op de uitspraak van hun beroepszaak mochten ze worden afgewezen. De lidstaten mogen migranten ook sneller terugsturen.

De kampen moeten in principe open zijn, maar de mogelijkheid dat mensen erin opgesloten zullen zitten, wordt ook genoemd in het voorstel. Dat zou ‘niet systematisch’ moeten gebeuren, maar wordt wel toegestaan.

Het onderdak mag van basaal niveau zijn, maar de migranten aan de Poolse, Litouwse en Letse grenzen moeten in ieder geval voedsel, onderdak, medische hulp en kleding krijgen. Tegelijkertijd moeten de mensenrechten gewaarborgd blijven. Niemand mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn leven gevaar loopt, benadrukt de Commissie.

Noodsituaties

Het moet een tijdelijke maatregel zijn, in principe voor zes maanden, maar zet tegelijkertijd de toon voor toekomstig Europees migratiebeleid. Het door de Europese Commissie al een jaar geleden ingediende ‘asiel- en migratiepact’ voorziet ook in zulke maatregelen in noodsituaties. De Commissie hoopt nu dat de huidige crisis aan de drie grenzen heeft bijgedragen aan de acceptatie van dat voorstel, dat tot nog toe zowel door de lidstaten als het Europees parlement wordt gedwarsboomd.

Volgens vice-voorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie heeft de komst van migranten aan de oostelijke kant van de EU een nieuw elan tot stand gebracht. “Ze hebben in de publieke opinie doen inzinken dat migratie een gemeenschappelijke Europese uitdaging is.”

De Commissie zegt dat ze deze uitzondering op de bestaande migratiewetgeving kan maken omdat Polen, Litouwen en Letland in een uitzonderlijke situatie verkeren. De drie landen kregen de afgelopen maanden te maken met duizenden migranten aan wie was verteld dat ze via Wit-Rusland gemakkelijk naar de EU konden komen. In werkelijkheid kwamen ze klem te zitten in het koude niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland. Sommigen lukte het om over de grens over te steken.

Inmiddels is de situatie iets gekalmeerd. De vluchten met migranten naar Minsk zijn onder Europese druk sterk verminderd. Bijna 8000 mensen zijn inmiddels uit Wit-Rusland met hulp van de EU teruggebracht naar Irak. De EU vermoedt dat er nog 10.000 in Wit-Rusland zijn.

“Maar ik vertrouw de Wit-Russische president Loekasjenko voor geen cent”, zei Eurocommissaris Ylva Johansson gisteren. “Je weet niet wat zijn volgende stap zal zijn.” De president zou bijvoorbeeld grote groepen mensen tegelijk grensposten kunnen laten bestormen.

Noodtoestand

De EU beschuldigt Loekasjenko ervan dat hij behoeftige mensen gebruikt als wapens tegen de EU, dat sancties tegen zijn land heeft ingesteld. Polen, Letland en Litouwen hebben de noodtoestand uitgeroepen om de situatie de baas te kunnen.

Het mag voor die landen een drama zijn, voor Europa gaat het niet om een enorme crisis. De aantallen migranten zijn ook in de ogen van commissaris Ylva Johansson ‘niet heel groot’. In Polen hebben zo’n 5000 mensen asiel aangevraagd en Duitsland zegt ongeveer 10.000 in asielzoekerscentra te hebben ondergebracht. Een enkeling is aangetroffen in Calais, hopend op een overtocht naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Tineke Strik, Europarlementariër namens GroenLinks, komt het Commissievoorstel er in de praktijk op neer dat migranten geen asiel meer zullen kunnen aanvragen. Zij is ook verontwaardigd omdat de Commissie via deze ‘noodprocedure’ het parlement buitenspel zet.

Lees ook:

EU gaat grenzen beter beschermen tegen migranten, maar zonder prikkeldraad en muren

De Europese leiders hebben eind oktober besloten om het continent beter te beschermen tegen migratie. Aanleiding is het toenemende aantal vluchtelingen en migranten dat naar Europa komt, onder meer aangejaagd door Wit-Rusland.