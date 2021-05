Polen ligt al dwars voor Timmermans’ klimaatplannen er zijn

Het zal een hete herfst worden, zoveel is zeker. Een herfst waarvan nu al zeker is dat er ruzie zal zijn in Europa over de invulling van de klimaatdoelen. Want eigenlijk is die ruzie er nu al, alleen konden de Europese leiders die dinsdag nog even voor zich uit schuiven.

‘Lastig, complex’, zei demissionair minister-president Mark Rutte, twee woorden die alles al zeggen. Als Rutte spreekt, dan is het glas eigenlijk altijd halfvol. Zelfs dat de leiders van 27 Europese landen dinsdag na urenlang vergaderen over klimaatplannen die de Europese Commissie pas over anderhalve maand presenteert niet veel meer konden zeggen dan ‘dat er nog een lange weg te gaan’ is, is in zijn ogen goed nieuws. Ze zijn het immers nog steeds eens over het einddoel: in 2030 zal de uitstoot van Europa 55 procent minder hoog zijn dan in 1990.

Maar ergens in de komende maanden zullen ze het toch ook eens moeten worden over het middel, en dat is zo eenvoudig nog niet, want, om met Rutte te spreken, ‘ieder land heeft een andere startpositie’.

Daar waar de mensen nog op kolen stoken

Juist de landen met een beroerde startpositie doen moeilijk. Landen aan de oostkant van de Unie, waar de mensen nog op kolen stoken en waar uit fabrieken zwarte rookpluimen komen. De bestaande plannen om hen te compenseren zijn klaarblijkelijk nog niet genoeg.

Dat bleek dinsdag tijdens de tweede dag van de Europese Top, waar naast Covid de klimaatplannen van eurocommissaris Frans Timmermans centraal stonden. Timmermans zal die half juli openbaar maken en Rutte en zijn collega’s waren van plan om hem vast een boodschap mee te geven: geef rijke landen de zwaarste lasten en armere minder, als het gaat om regels voor bijvoorbeeld transport. Er was al een alinea opgesteld waarin ze die oproep deden.

Wat Rutte betreft hoeft er niet meer geld bij

Maar het lukte niet. Vooral onder druk van Polen verdween die passage uit de uiteindelijke verklaring. Dat land lijkt aan te sturen op meer subsidiegeld voor de transitie.

Rutte was alvast duidelijk over zijn inzet: “Het is voor het kabinet van belang dat er een goede verdeling is tussen lidstaten”, zei hij. Meer geld hoeft er wat hem betreft niet bij. Natuurlijk vindt ook hij dat burgers niet moeten lijden onder de klimaatplannen, maar “de financiering om de doelstellingen te halen zijn ruimschoots voorhanden”.

