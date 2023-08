Polen kan Belarussische ‘grap’ niet waarderen en stuurt troepen naar grens

Polen stuurt extra troepen naar de grens met Belarus, nadat dinsdag twee Belarussische helikopters een stukje over Pools grondgebied hadden gevlogen, bij het plaatsje Bialowieza. De schending van het luchtruim werd opgemerkt door bewoners, die foto’s van de helikopters op sociale media postten.

Opmerkelijk genoeg ontkende het Poolse leger aanvankelijk dat er een grensoverschrijding had plaatsgevonden. Later moesten militaire autoriteiten toegeven dat ze de helikopters niet hadden opgemerkt, omdat die Polen waren binnengevlogen ‘op heel lage hoogte, moeilijk om door de radar opgepikt te worden'.

Moeilijk waarneembaar of niet, het blijft een blamage dat oplettende burgers het Poolse leger opmerkzaam moesten maken op de toestellen. Dat terwijl Polen al weken alarm slaat over de bedreiging van zijn oostgrens, door de aanwezigheid van Russische huurlingen van de Wagnergroep in Belarus. Om die reden had Polen vorige maand al duizend militairen extra naar het grensgebied gestuurd.

Niet de eerste blamage

Bovendien is het niet de eerste blamage voor Navo-land Polen. In mei moest minister van defensie Mariusz Blaszczak opbiechten dat een half jaar eerder een Russische raket was neergestort nabij Bydgoszc, waar enkele Navo-centra staan.

Dat nieuws kwam aan het licht doordat een Poolse wandelaar de brokstukken had ontdekt. Die waren van een CH-55-kruisraket – zonder lading, maar wel geschikt voor kernkoppen. De Poolse regering zei van niets te hebben geweten, en wees met de beschuldigende vinger naar het leger. Maar het leger zei dat het de regering wel degelijk had gemeld dat de spookraket op 16 december vanuit Oekraïne was binnengekomen en van de radar was verdwenen.

Extra troepen

Anders dan in met die raket, heeft de Poolse regering nu de Navo op de hoogte gebracht van het incident. Het ministerie van defensie maakte dinsdag bekend dat het ‘extra troepen en gevechtshelikopters’ naar de grens stuurt.

Belarus doet de grensoverschrijding af als ‘oude-wijvenpraat’, een smoes van Polen om zijn troepenopbouw aan de grens te versterken. De Russische president Poetin beschuldigde Polen vorige week van plannen om Belarus aan te vallen, en waarschuwde dat hij zijn bondgenoot zal beschermen.

De spanningen tussen Belarus en Polen lopen al wekenlang op. De Belarussische president Loekasjenko bood in juni onderdak aan Wagner-huurlingen, na de ‘mars van de gerechtigheid’ die Wagner-baas Prigozjin en zijn mannen in botsing bracht met de Russische president Poetin.

Naar schatting enkele duizenden Wagnerianen zijn sindsdien in Belarus gearriveerd. Tot ongenoegen van Polen trainen Wagner-instructeurs het Belarussische leger in een oefenkamp bij Brest, pal bij de grens. De Poolse premier Morawiecki uitte zaterdag zijn zorgen over ruim honderd Wagnerstrijders die volgens hem bivakkeren bij de Suwalki-corridor.

Nachtmerrie

Die Suwalki-flessenhals is een nachtmerrie van Navo-strategen, al sinds de Baltische landen in 2004 toetraden tot het bondgenootschap. De grootschalige Oekraïne-oorlog grijpen Russische analisten op de staats-tv regelmatig aan om te pleiten voor een opmars door de corridor naar de Russische enclave Kaliningrad, om zo de Baltische staten te isoleren.

Ook Litouwen maakt zich daarover zorgen. Zowel Polen als Litouwen vreest voorts dat Belarus, net als in 2021, weer zal proberen een crisis te veroorzaken door vluchtelingen uit het Midden-Oosten naar hun grenzen te sturen – dit keer met hulp van Wagnerianen, die ook zichzelf kunnen voordoen als vluchtelingen om te infiltreren.

Een paar duizend Wagner-huurlingen vormen geen reële militaire bedreiging voor Navo-lidstaat Polen. Maar de Belarussische president Loekasjenko provoceert graag met dat idee. Vorige maand zei hij, tijdens een bezoek aan Poetin dat de Wagnerianen staan te trappelen om vanuit Belarus ‘een reisje te ondernemen naar Warschau en Rzeszów’ – de stad vanwaar veel westerse militaire hulp richting Oekraïne gaat.

Dinsdag herhaalde hij dat Polen ‘dank je wel zou moeten zeggen’ voor het in toom houden van de Wagner-vechtjassen: ‘Zonder ons zouden ze al zijn binnengedrongen en hadden ze Warschau en Rzeszów al platgeslagen’. Polen kan de ‘grap’ niet waarderen, des te minder na het helikopter-incident. Dat heeft nog eens duidelijk gemaakt dat een ongeluk in een klein hoekje zit.

In Polen is ophef ontstaan nadat midden in het land een Russische raket is neergekomen. Neergekomen vlak bij het Navo-hoofdkwartier en mogelijk niet zomaar een afzwaaier. Toch was hij maanden spoorloos.