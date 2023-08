Polen heft wijnglas op klimaatverandering

Polen wijnland. Het klinkt wat onwennig, maar het wordt steeds waarschijnlijker. Met dank aan de klimaatverandering. Bij veel mensen roept Polen nog altijd associaties op met strenge winters – tot een jaar of twintig geleden begon het steevast in november te vriezen en kon de winterjas op zijn vroegst eind maart weer in de mottenballen. Maar dat is zo langzamerhand een verhaal uit de oude doos. De jongste generatie Polen heeft nog nooit een ‘echte’ winter meegemaakt.

Ook in Polen hebben klimaatontkenners het steeds moeilijker. Nieuwszenders berichten ’s zomers over aanhoudende droogte, ongewoon heftige stortbuien en zelfs tornado’s. Vooral de landbouw heeft het moeilijk. Maar er is één uitzondering: de wijnboeren, nieuwkomers in de business.

Twee jaar geleden rekende internetkrant Euractiv.pl voor dat het aantal geregistreerde wijngaarden in tien jaar tijd was gegroeid van 26 tot 331 en vroeg zich af: “Wordt Polen een wijn El Dorado?” Het lijkt er wel op, want deze maand bedroeg het aantal geregistreerde wijngaarden al 510.

Bij gebrek aan appellation controlée experimenteren de Polen er lustig op los. De meerderheid produceert nog altijd witte wijn naar Duits en Tsjechisch model, maar er verschijnen ook steeds meer druivenrassen voor de productie van rood.

Het zwaartepunt ligt in het zuid-oosten, een gebied met hellingen, zon en warme zomers. In de middeleeuwen werden hier ook druiven verbouwd, maar die traditie verdween na het invallen van de kleine ijstijd in de vijftiende eeuw. Nu slaat de klimaatslinger dus weer de andere kant uit.

Ook dankzij de verandering van het culturele klimaat. De portemonnee van de gemiddelde Pool is de afgelopen twee decennia dikker geworden en zijn smaak is verwesterd: minder wodka, meer wijn. Daarbij is het natuurlijk hartstikke chique voor fancy restaurants in Krakau om wijn uit eigen gaarde te schenken.

Vooralsnog is het allemaal nog kleinschalig. De hectares van alle Poolse wijnboeren bij elkaar opgeteld, zijn goed voor één grootschalig bedrijf in Zuid-Europa. Maar ook dat gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. De verwachting is dat Poolse wijn steeds vaker de grens over zal gaan.

Nestor Kościański van de Neder-Silesische Vereniging van Wijngaarden wreef zich al in de handen, toen hij door de krant Rzeczpospolita werd geïnterviewd: “De export begint zich te ontwikkelen. Dat is een veelbelovende trend.” Het wordt een tongbrekertje als we straks een glaasje Gostchorze of Wzgórz Trzebnickich gaan bestellen.

Lees ook:

Parijs koestert zijn boekhandelaars – maar niet tijdens de Spelen