Polen begint te morren over Oekraïense vluchtelingen. ‘Wij worden derderangsburgers.’

“Het kan niemand iets schelen wat er met ons gebeurt. Politici zien ons niet.”

Bozena Kaczmarek is wanhopig, maar ze heeft geen tijd om met de handen in het haar te zitten. Het middageten voor ruim honderd Oekraïense vluchtelingen moet op tijd klaar zijn: boeuf stroganoff, rijst, grutten en rauwkost, met erwtensoep vooraf. Avondeten is wegbezuinigd, sinds het bedrag waarmee ze een vluchteling per dag moet voeden, is gedaald van 16 naar 8,5 euro. “8,5 euro bruto, dus de btw gaat er nog vanaf”, benadrukt mevrouw Kaczmarek. “Dat terwijl alles duurder wordt. Alleen al voor lonen, gas en elektriciteit moet ik dit jaar 21.000 euro meer betalen.”

De Poolse Bozena Kaczmarek is bang dat haar cateringbedrijf failliet gaat als er niet snel andere gasten komen dan Oekraïense vluchtelingen. Beeld Ekke Overbeek

Het cateringbedrijf van mevrouw Kaczmarek pacht de kantine van het sporthotel in Drzonkow, niet ver van de Duitse grens. Voordat hier vluchtelingen werden ingekwartierd, verdiende ze aan de sporters die uit heel Europa hiernaartoe kwamen om te trainen. “Door al die Oekraïners hebben we maar veertig sporters. Als die zometeen vertrekken, is het helemaal afgelopen”, sombert ze. Ze maakt geen zloty winst meer sinds de meeste hotelgasten vluchtelingen zijn. “Ik sta met lege handen, want door die Oekraïners komen er geen andere gasten.”

Ongekende gastvrijheid en solidariteit

Ze is niet de enige in Polen die de komst van Oekraïense vluchtelingen in de portemonnee begint te voelen. Met ongekende gastvrijheid en solidariteit heeft het land zo’n twee miljoen mensen opgevangen, meest vrouwen met kinderen. Een deel is ondergebracht in hotels, zoals hier in Drzonkow. Maar na vijf maanden begint de aanwezigheid van zoveel nieuwkomers te wringen. Zeker nu de regering de toelage per opgevangen vluchteling naar beneden heeft geschroefd.

“Wat de regering betaalt voor onderdak en voedsel dekt nog niet de kosten van de hotels”, aldus Ireniusz Weglowski, voorzitter van de Poolse Kamer van hoteliers. “Uit ons eigen onderzoek in maart bleek dat zestig procent van de hotels vluchtelingen heeft opgenomen. Maar een hotel is een commerciële onderneming. De zomervakantie is de tijd waarin de vraag naar onze diensten het grootst is.”

Hotels die bij het uitbreken van de oorlog hun deuren openden voor vluchtelingen, zeggen contracten op nu de overheid minder geld betaalt. Veel vluchtelingen verhuizen naar collectieve opvangcentra.

Twijfel over een terugkeer

Marina Chaplygina (41) heeft geluk. Ze mag voorlopig op het terrein van het sporthotel in Drzonkow blijven wonen. Ze vluchtte eind maart uit Kiev, waar ze twee winkeltjes met telefoonbenodigdheden had. Nu werkt ze als schoonmaakster. Ze twijfelt of ze nog teruggaat. “Mijn man zit in het leger”, vertelt ze. “Mijn dochter is vijftien. Ze gaat straks naar een opleiding met een internaat in Swinouiscie. Zolang zij in Polen is, moet ik ook in Polen blijven.”

Marina Chaplygina is blij dat ze in het sporthotel mag blijven. Beeld Ekke Overbeek

Moeder en dochter wonen in een van de zeven vrijstaande huizen op het hotelterrein. Hier mogen de vluchtelingen blijven wonen, maar uit het hotel zelf moeten ze verdwijnen, legt Waldemar Michalowski uit. De voormalige brandweerman en vicedirecteur past op het hotel, nu de directeur op vakantie is.

In de voorgaande weken is het aantal opgevangen vluchtelingen flink gereduceerd, vertelt hij: “We hadden er ruim tweehonderd. Nu nog ruim honderd; moeders en kinderen. We willen het verder terugbrengen naar 92 à 94.” Het gaat hem aan het hart. “Dit is heel moeilijk voor ons. We zetten niemand eruit, maar als er nu Oekraïners vertrekken, nemen we geen nieuwe meer op.”

Financieel bijspringen

De wetten van de economie zijn onverbiddelijk. “De eerste maand kregen we 145 zloty per persoon, maar de regering heeft dat teruggebracht tot zeventig zloty. Om de kosten te dekken hebben we honderdtwintig zloty per overnachting nodig.” Het sporthotel is eigendom van de provincie, die financieel kan bijspringen. Daarom is het contract voor de opvang van vluchtelingen voorlopig nog niet helemaal opgezegd. “Het huidige contract loopt tot eind augustus. Wat daarna gebeurt, weet ik niet.”

Toen de oorlog uitbrak, werd het hotel snel aangepast voor de opvang, legt hij uit tijdens een wandeling over het terrein. “We willen dat ze hier tot rust kunnen komen om hun trauma’s niet nog groter te maken. Ze kunnen gebruikmaken van het zwembad en op sommige dagen kunnen ze paardrijden.” Voor de kinderen is ter plekke een Oekraïens schooltje georganiseerd. “We hebben vier leslokalen ingericht. De openbare school van hiernaast zorgt voor de leraren. Ze hebben mensen in dienst genomen die Oekraïens spreken.”

Achtergebleven vader

Hij opent de deur naar een computerruimte. Oleh Czerenyczenko is er druk bezig om met behulp van een muziekprogramma een eigen compositie in elkaar te knutselen. Hij is veertien en is met zijn moeder en zus uit de stad Dnipro gevlucht. “Mijn vader is achtergebleven. Hij is invalide en probeert documenten te krijgen om het land te mogen verlaten”, vertelt hij. Dit jaar heeft Oleh via internetonderwijs de basisschool in Oekraïne afgerond. In september moet hij waarschijnlijk naar een Poolse school. Poolse vrienden heeft hij nog niet. “Maar ik wil in Polen blijven. Het bevalt me hier wel.”

Oleh Czerenyczenko moet straks naar een Poolse school. Beeld Ekke Overbeek

Oleh is een van de velen die in september in het Poolse onderwijs instromen. Scholen houden hun hart vast. Honderdduizenden nieuwe leerlingen die de Poolse taal niet machtig zijn en vaak de nodige psychische schade hebben opgelopen. Monika Naworska moest plek vinden voor 36 nieuwkomers, vijf procent van haar leerlingenbestand. Ze is directrice van de gecombineerde lagere en middelbare school in Umultowo, een welgestelde buitenwijk van de West-Poolse stad Poznan.

“Het is niet eenvoudig. We wisten niets over deze kinderen en het was heel moeilijk iets over ze te weten te komen, omdat de meeste ouders alleen Oekraïens spreken”, vertelt ze in het zomers-lege schoolgebouw. “Als het gaat om huis-tuin-en-keukendingen dan kom je er wel uit met een mengelmoesje van Pools, Oekraïens en Russisch, maar niet als je kinderen psychologisch moet begeleiden.

“Nog even los van oorlogstrauma’s hebben ze allemaal zo hun eigen problemen. Ze komen uit verschillende regio’s, van verschillende scholen, elk met een eigen verhaal. Sommige kinderen weigeren Russisch te spreken. Anderen willen geen Pools leren, omdat ze naar huis verlangen. Ook dat moet je respecteren.”

Leraren komen niet opdagen

Meer kinderen dus, met meer problemen. Maar tegelijkertijd minder leraren. “Toen ik deze school opende in 2018, kon ik kiezen. En als er iemand vertrok, kon ik vervanging vinden. Nu plaatsten we een advertentie voor twee leraren wiskunde en kreeg ik van drie mensen een cv, van wie er een direct afhaakte”, vertelt Naworska .

Naar eigen zeggen wacht ze ‘met angst en beven’ 1 september af, de dag waarop de contracten voor het nieuwe schooljaar worden getekend. “Soms komen leraren gewoon niet opdagen. Wiskundigen, natuurkundigen en informatici vinden zonder probleem elders werk. Leraren Engels ook, die kunnen veel meer verdienen in het bedrijfsleven.”

Een beginnende leraar verdient het wettelijk minimumloon. Na bonussen en belastingen is dat zo’n 650 euro in het handje. “Het maximale loon voor ervaren leraren is op dit moment iets minder dan 4200 zloty bruto”, rekent de directrice voor. Dat is zelfs met bonussen nog geen duizend euro schoon. “Daar kun je zelfs op het platteland niet meer van rondkomen. Het beroep leraar heeft weinig status meer.”

Geen animositeit tussen de kinderen

En dan mag Naworska nog van geluk spreken. Het is haar gelukt de Oekraïense kinderen zo over de klassen te verdelen dat ze geen extra personeel hoefde te zoeken. Bovendien is de steun van zowel kinderen als ouders heel groot. “Er is helemaal geen animositeit geweest tussen Poolse en Oekraïense kinderen. Integendeel, de kinderen wachtten op Oekraïense klasgenootjes om te kunnen helpen.”

Waldemar Michalowski, vicedirecteur van het sporthotel in Drzonkow. Beeld Ekke Overbeek

Vijf maanden na het uitbreken van de oorlog is dat niet meer vanzelfsprekend. In Kalisz, een stadje niet ver van Poznan, kwam het tot protesten van Poolse ouders nadat een snoepfabriek op kinderdag gratis zoetigheid uitdeelde aan Oekraïense kinderen.

“En Poolse kinderen dan? Hebben die geen kinderdag?”, aldus een boze moeder op een internetforum. Ze kreeg bijval van andere ouders: “Wij Polen worden derderangsburgers. Een schande!” De aartsconservatieve priester Michal Woznicki denkt er net zo over, getuige een tirade tijdens een mis in Poznan. “Is dit nog Polen, of is het al Oekraïne? Polen worden tweederangsburgers in eigen land.” In de stad werd onlangs in alle haast anti-Oekraïense graffiti verwijderd.

De meerderheid is nog solidair

Vooralsnog zijn dit zeldzame incidenten, die tot veel verontwaardiging leiden. De overgrote meerderheid van de Polen is nog altijd solidair met de Oekraïners, zo blijkt uit onderzoeken. Maar er schuift wel iets. Polen heeft de naar schatting twee miljoen vluchtelingen dezelfde sociale rechten gegeven als zijn eigen burgers. Dat begint te knellen in een land waar de wachttijden voor publieke diensten lang zijn. Een maand wachten op je huisarts is heel gewoon. Jaren wachten op een operatie ook.

Ondanks deze benarde situatie vindt nog altijd twee derde van de bevolking dat Oekraïners net zoveel recht op medische zorg horen te hebben als Polen. Van jonge mensen onder de 35 is slechts de helft deze mening toegedaan. Een op de vijf Polen vindt dat de medische zorg voor Oekraïners moet worden ingeperkt. Als het gaat om subsidies, zoals kinderbijslag, liggen de verhoudingen omgekeerd. Hier vindt ruim veertig procent dat hun land veel te gul is.

Galopperende inflatie

De bekende Warschause socioloog Tomasz Sobierajski wees op de snel verslechterende economische situatie als reden voor de afnemende solidariteit. “Miljoenen Polen worden armer door de galopperende inflatie”, zei hij in een kranteninterview. “Geld voor de gezondheidszorg zien mensen niet in hun portemonnee. Toeslagen zoals kinderbijslag daarentegen wel. Dat is tastbaar.”

'Welkom in Polen' staat op het sporthotel in Drzonkow Beeld Ekke Overbeek

Ook de boeren morren. Graan uit Oekraïne dat vanwege de Russische blokkade in de Zwarte Zee via Poolse havens richting Afrika zou worden geëxporteerd, blijft door falende logistiek achter in de Poolse silo’s. “De incompetente en kortzichtige politiek van de regering veroordeelt Afrika tot honger en de Poolse boer tot faillissement”, tierde boerenleider Michal Kolodzieczuk tijdens een protestactie. Dit is nog maar het begin. Poolse boeren vrezen dat ze kapot geconcurreerd worden als het gigantische landbouwpotentieel van Oekraïne – graan, vruchten en kippen – straks onbelemmerd zijn weg naar de EU-markt vindt.

In het sporthotel van Drzonkow schudt vicedirecteur Michalowski zijn hoofd als de groeiende onvrede ter sprake komt. “Die jaloezie is een ingewikkeld thema. Ik probeer er niet naar te luisteren.” En geïrriteerd voegt hij daaraan toe: “Die mensen komen hier verdorie niet op vakantie, maar omdat ze vluchten voor een oorlog”.

