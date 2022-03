Poetins roebels-voor-gas-constructie mogelijk toch werkbaar voor EU-landen

Alle ‘onvriendelijke staten’ die Russisch gas importeren moeten daar vanaf vrijdag in roebels voor betalen. Dat maakte de Russische president Vladimir Poetin donderdag bekend in een door hem ondertekend decreet. Wie dit niet doet, zal worden afgesloten. “Als de betalingen niet worden gedaan, dan zullen we dat beschouwen als een wanbetaling aan de kant van de koper, met alle gevolgen van dien”, zei Poetin in een toespraak waarin hij verder uitweidde over de beslissing.

Hoewel Poetins woorden hard klinken lijkt het er nog niet op dat de gaskraan naar de EU – die bovenaan Ruslands lijst van ‘onvriendelijke staten’ prijkt – op korte termijn zal worden dichtgedraaid. Het decreet dat Poetin donderdag ondertekende stelt namelijk een constructie voor die het mogelijk moeten maken dat landen in roebels betalen, zonder dat ze écht in roebels betalen.

Alle ‘klanten’ zullen twee rekeningen bij Gazprombank moeten openen. Op de ene rekening kunnen euro’s of dollars gestort worden, die vervolgens door de Russische bank op de beurs in Moskou gewisseld zullen worden voor roebels en daarna op de tweede rekening worden gestort. Vanaf daar zullen de roebels overgemaakt worden naar Gazprom, die de betaling zo in de lokale munteenheid ontvangt.

400 miljoen per dag

De constructie zorgt ervoor dat Europese leiders zich aan hun woord kunnen houden; toen Rusland vorige week al aankondigde dat het in roebels betaald wil worden, kon dit op boze Europese reacties rekenen. Zo zouden de contracten die met Gazprom gesloten waren alleen betalingen in dollars en euro’s toestaan en werd de Russische eis geïnterpreteerd als een poging om de Westerse sancties te omzeilen.

“We zullen niet toestaan dat onze sancties ontdoken worden. De tijd dat energie gebruikt kon worden om ons te chanteren is voorbij”, reageerde de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vorige week.

De EU is sterk afhankelijk van Russisch gas: ongeveer 40 procent van de totale gasvoorraad is afkomstig uit Rusland. Per dag betalen de Europese landen rond de 400 miljoen euro voor hun gasleveringen. Vooralsnog is er geen duidelijk alternatief voor dit gas, mocht de gaskraan worden dichtgedraaid.

Extra Amerikaanse olie

Daarom leeft ook de verwachting dat EU-leiders gebruik zullen maken van de constructie via de Gazprombank, hoewel de eerste reacties op het decreet van het Kremlin vrij fel waren. De Duitse minister van economische zaken Robert Habeck bestempelde de Russische stap als ‘chantage’.

Volgens het Duitse Handelsblatt overweegt het Duitse ministerie van economische zaken ook de onteigening van faciliteiten van Gazprom en het Russische energiebedrijf Rosneft in Duitsland – Gazprom Germania en Rosneft Deutschland – om zo de energievoorziening in het land tijdelijk veilig te stellen. Mocht Duitsland daar inderdaad toe overgaan, dan zullen Russische repercussies waarschijnlijk snel volgen.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag ook aan dat de Verenigde Staten de komende zes maanden elke dag een miljoen extra olievaten uit de Amerikaanse reserves zullen vrijgeven, in een poging de stijgende olieprijzen enigszins te drukken.

Nieuwe ronde

Hoewel er vrijdag veel aandacht zal zijn voor mogelijke reacties van Rusland op landen die geen gebruik willen maken van de voorgestelde constructie om in roebels te betalen, staat er ook een nieuwe ronde van onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland op de agenda, via een videoverbinding.

Oekraïne heeft enkele landen gevraagd om mogelijk toezichthouder te zijn op een deal tussen Oekraïne en Rusland, mocht die er komen. Onder andere Turkije is hiervoor gevraagd, momenteel een van de belangrijkste bemiddelende partijen in het conflict. De Turkse president Erdogan liet donderdag weten dit aanbod graag te aanvaarden.

Lees ook:

Duitsland bereidt zich voor op wegvallen Russisch gas

Met een noodplan wapent Duitsland zich tegen het Russische dreigement om de gaskraan dicht te draaien. ‘In het geval van een bevoorradingsstop moeten we snel handelen.’