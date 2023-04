Poetins bezoek aan bezet Oekraïens gebied roept vragen op

Het bezoek van Vladimir Poetin aan de bezette Oekraïense regio’s Cherson en Loehansk, waarvan een filmpje verscheen op de presidentiële website, roept veel vragen op. Zo zei de president in een eerste versie van de video dat Pasen eraan komt. Maar als het bezoek inderdaad maandag plaatsvond, zoals het Kremlin zegt, was het orthodoxe paasfeest al gevierd. Nadat een Russische nieuwssite de ongerijmdheid had ontdekt werd de zinsnede uit het filmpje geknipt.

Zoiets gebeurde ook bij Poetins eerste bezoek aan bezet Oekraïens gebied, vorige maand in Marioepol. Het Kremlin publiceerde een filmpje waarop Poetin in gesprek zou zijn met inwoners. Die bedanken hem voor hun ‘paradijselijk’ heropgebouwde wijk in de door Rusland kapot gebombardeerde stad. Op de achtergrond roept iemand ‘Allemaal niet waar. Alleen voor de show!’, wat de persdienst van het Kremlin er later uitknipte.

Of Poetin echt Russische commandoposten in Oekraïne heeft bezocht, is niet na te gaan. Sommige shots zijn verifieerbaar in de regio Cherson gemaakt – maar daar staat Poetin niet op. De nogal ruw gemonteerde beelden waarop Poetin praat met commandanten zijn (nog) niet te lokaliseren.

In ongenade gevallen generaals

Interessant is dat Poetin op de beelden in gesprek is met twee generaals die eerder in ongenade waren gevallen. De ene is Michail Teplinski, generaal van de luchtlandingstroepen, die in januari van zijn functie werd ontheven. Het Britse ministerie van defensie signaleerde dit weekeinde al de terugkeer van “een van de weinige generaals die breed respect geniet van het kader”. De andere generaal is Alexander Lapin, uit de gratie geraakt nadat het Russische leger onder zijn gezag in september was weggejaagd uit de regio Charkiv.

Het lot van beide generaals lijkt te bevestigen dat in de Russische legertop een machtsstrijd woedt, een beeld dat ook naar voren komt in de onlangs gelekte Amerikaanse inlichtingen.

Een volle minuut van het amper vijf minuten durende filmpje laat zien hoe Poetin een geschenk voor de mannen uitpakt: een icoon dat, zegt Poetin, heeft toebehoord aan “een van de meest gedecoreerde ministers van defensie van het Russische leger in de negentiende eeuw”.

Poetins eigen minister van defensie Sergej Sjojgoe, onder meer gedecoreerd als Held van de Russische Natie, ging niet mee naar Oekraïne. Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov wegens het ‘grote risico’ van een dergelijk bezoek.

Lees ook:

Tierende huurlingenbaas Prigozjin is een product van Poetins corrupte systeem

Poetin kan bij de verjaardag van zijn invasie niet bogen op succes op het slagveld. Dat is vermoedelijk de reden dat hij de losgeslagen Russische huurlingenbaas Prigozjin nog tolereert.