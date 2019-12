Poetin ziet nóg een presidentiële termijn wel zitten

Vanachter een groot bureau op een podium in het World Trade Center in Moskou gaf Vladimir Poetin donderdag zijn jaarlijkse persconferentie. Met de typische Poetineske blik die het midden houdt tussen desinteresse en dreiging, ging de Russische president tijdens de ruim vier uur durende marathonzitting routineus in op vragen van journalisten uit de zaal. Speciaal voor het vijftienjarige jubileum van de nieuwsconferentie was een recordaantal verslaggevers uitgenodigd. Maar liefst 1895 journalisten uit binnen- en buitenland mochten hopen een vraag te stellen aan de man die sinds 1999 al vijf termijnen als president en premier van Rusland vervulde.

Geheel volgens de traditie van het evenement was ook dit jaar alles tot in de puntjes geregisseerd. Vragen waren vooraf bekend, antwoorden lieten zich van tevoren raden en ook het decorum, inclusief een verslaggever met een ‘I Love Poetin’-bord in de hand, paste perfect in het gescripte plaatje. Of zoals een twitteraar het verwoordde: ‘Poetins jaarlijkse persconferentie is geen persconferentie. Het is de op televisie uitgezonden audiëntie van de tsaar, bezocht door hielenlikkers van het hof, provincialen met verzoekjes en sceptische buitenlanders.’

Herziening van de presidentiële termijnen

En toch was er ondanks het strakke draaiboek dit jaar ook ruimte voor echt nieuws. Uit de zaal kwam een vraag over Poetins opvolging in 2024, het jaar waarin hij volgens de Russische grondwet moet aftreden na twee opeenvolgende presidentiële termijnen. Op nuchtere toon antwoordde de president dat hij ervoor openstaat de grondwet aan te passen en de presidentiële termijnlimieten te herzien.

“Iets wat veranderd zou kunnen worden aan deze termijnen, is het schrappen van de clausule over ‘opeenvolgende’ termijnen. Uw nederige dienaar diende al eens twee termijnen, verliet vervolgens zijn functie, maar kwam via het grondwettelijke recht weer terug in de functie van president, omdat die termijnen elkaar niet opvolgden. Deze clausule verontrust sommige van onze politieke analisten. Wellicht kan die dus worden geschrapt.”

Met het opmerkelijke antwoord voedt Poetin de geruchtenmachine die de afgelopen tijd op volle toeren draaide. Critici vermoeden al langer dat de president ook na 2024 aan de macht wil blijven en de manieren onderzoekt om dat voor elkaar te krijgen. Naast het aanpassen van de presidentiële termijnlimieten, is het ook een mogelijkheid om net als in 2007 iemand anders naar voren te schuiven als president en zelf de functie van premier te vervullen. Zelf hield Poetin hoe dan ook een wat geveinsde slag om de arm: “Het is alleen mogelijk deze veranderingen door te voeren na grondige voorbereiding en een diepgaande maatschappelijk discussie.”

Lees ook:

Poetin voor altijd – een terugblik op 18 jaar onbetwist leiderschap

Vier termijnen als president en premier van Rusland heeft Vladimir Poetin er inmiddels opzitten. Zondag wordt hij herkozen voor een vijfde. Trouw maakt de tussenbalans op van zijn politieke carrière: van jonge, daadkrachtige politicus die Rusland uit het slop trok tot de aartsvijand van het westen.