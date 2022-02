Poetin wil onderhandelen maar dreigt ook met kernwapens

Tegelijkertijd gingen hij en zijn Oekraïense tegenhanger, Volodymyr Zelinski, akkoord met onderhandelingen op de grens tussen Wit-Rusland en Oekraïne, bij de rivier de Pripjat.

Beide landen sturen delegaties en er wordt met elkaar gesproken zonder voorwaarden vooraf. Eerder weigerde Zelinski te onderhandelen in Wit-Rusland, van waaruit Russische troepen oprukken naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ook had Zelinski eerder nog gezegd niet te willen onderhandelen zolang het Russische leger vecht in zijn land.

President Poetin zet met zijn dreigde boodschap dat alle afschrikkingsmiddelen nu op scherp worden gezet de onderhandelingen danig onder druk. Hij zegt dit te doen als reactie op de ‘onvriendelijke stappen’ die het westen tegen Rusland neemt, waaronder zware - en in zijn ogen illegale - sancties door de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De Amerikaanse afgezant bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield veroordeelde het bevel van Poetin direct. Ze zei tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS dat Poetin op onacceptabele wijze doorgaat met escalatie van het conflict. Thomas-Greenfield liet weten dat de Russische acties op de sterkst mogelijke wijze bestreden diende te worden.

Een vernietigde Russische tank in de greppel in Loegansk, gisteren. Beeld AFP

Defcon

De stap van Poetin is zorgelijk en kan tot een verdere escalatie leiden, maar het is afwachten hoe president Joe Biden gaat reageren op de dreiging om kernwapens in te zetten door Moskou. De Verenigde Staten heeft vijf niveaus die het gevaar aangeven van een nucleaire oorlog, die worden aangeduid met Defcon. Defcon 5 is veilig. Defcon 1 betekent dat een kernoorlog is uitgebroken of onmiddellijk kan uitbreken. De Verenigde Staten zijn eerder omhooggegaan naar Defcon 3, waarbij de strijdkrachten een hogere mate van alertheid krijgen. Of deze stap van Poetin ook leidt tot een verdere verhoging van het niveau van gevaar is aan Biden en de bevelhebbers van het Amerikaanse leger.

President Poetin liet in het midden tegen wie een eventuele inzet van afschrikkingsmiddelen, zoals kernwapens, kan worden ingezet. Hoewel zijn boodschap duidelijk was gericht aan het Westen dat Rusland nu economisch en financieel vrijwel volledige isoleert, is het ook een impliciete dreiging naar Oekraïne om zich over te geven.

Opmars minder voorspoedig dan gehoopt

De opmars van het Russische leger lijkt namelijk veel minder voorspoedig te lopen dan het Kremlin eerder had verwacht. Er wordt hevig weerstand geboden door Oekraïense troepen. Ook rond Kiev wordt zwaar gevochten. Na diverse keren te hebben gemeld dat de militaire luchthaven Hostomel iets buiten Kiev in handen zou zijn van Russische militairen, blijken er nog steeds zware gevechten te zijn om en op het vliegveld. Ook zouden de Russen, met Tsjetsjeense eenheden, zware verliezen hebben geleden. Daarnaast zou er vandaag zijn gevochten om Charkov, maar die aanval zijn afgeslagen, atlhans, volgens de Oekraïense gouverneur.

Ook de opmars van het Russische leger vanuit het noorden, vanuit Wit-Rusland wordt vertraagd, door het Oekraïense leger, bij steden als Tsjernihiv en Ivankiv die tussen de Wit-Russische grens en Kiev liggen.

