Poetin wil enkel roebels voor Russisch gas, en verergert daarmee mogelijk de energiecrisis

Poetin doelt hiermee op landen die vanwege de invasie van Oekraïne ingrijpende sancties hebben afgekondigd tegen Rusland. De aankondiging veroorzaakte woensdag een fikse stijging van de Europese gasprijzen vanwege zorgen dat de al bestaande energiecrisis zal verergeren.

“Rusland zal natuurlijk gas blijven leveren conform de volumes en prijzen die eerder in contracten zijn afgesproken”, zei Poetin. “Alleen de valuta waarin moet worden betaald, zal worden gewijzigd naar roebels.”

‘Onvriendelijke landen’

Op de lijst van onvriendelijke landen die de Russische president heeft laten opstellen staan onder meer de landen van de Europese Unie – waaronder Nederland – en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Poetin heeft de Russische centrale bank opdracht gegeven om er binnen een week voor te zorgen dat deze landen kunnen betalen in roebels.

Met zijn opmerkelijke ingreep probeert de Russische president de roebel te stutten, die sinds de Russische inval op 24 februari fors aan waarde heeft verloren ten opzichte van de dollar en de euro. Als het aan Moskou ligt, moeten energiebedrijven uit de ‘onvriendelijke’ landen voortaan roebels kopen om gas af te blijven afnemen.

Energieleveranties zijn uitgezonderd van de sancties

Na Poetins aankondiging steeg de Russische munt woensdag in waarde tegen de euro en de dollar. Maar of de maatregel op de iets langere termijn het gewenste effect zal hebben, wordt door experts betwijfeld. “Dit zal het alleen maar lastiger maken om zaken te doen met Rusland over energieleveranties”, aldus een analist in The Wall Street Journal. “Het zal de diversificatie weg van Russische energie slechts versnellen.”

De EU heeft energieleveranties uitgezonderd van de sancties tegen Rusland, omdat de EU voor energie sterk afhankelijk is van Moskou. Veertig procent van het gas dat in de EU wordt verbruikt komt uit Rusland. Ondanks de strafmaatregelen stroomt er dan ook nog steeds veel Russisch gas naar Europa. Volgens persbureau Reuters fluctueren de Russische inkomsten hieruit sinds begin dit jaar van 200 tot 800 miljoen euro per dag. De EU is van plan om de afname van Russisch gas nog dit jaar met twee derde terug te schroeven en wil ‘ruim voor 2030' helemaal van het Russisch gas af zijn.

