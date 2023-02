Poetin schuift kernwapenverdrag New Start aan de kant

Wat is New Start?

Het New Strategic Arms Reduction Treaty (Start) is het laatste verdrag waarmee Rusland en de VS hun kernwapens beperkten. Het New Start-verdrag gaat over kernwapens voor de lange afstand. In 2019 schrapte president Trump het INF-verdrag, over kernwapens voor de middellange afstand.

New Start stamt uit 2010 en werd aangepast in 2021 met een looptijd tot 2026. Het bepaalt dat ieder 1550 kernkoppen mag hebben. Het verdrag limiteert ook het aantal intercontinentale ballistische raketten, bommenwerpers en lanceerinrichtingen. In de vorige eeuw hadden de Russen nog 40.000 kernraketten en de Amerikanen 24.000.

Poetin wil dat ook de Britse en Franse kernraketten worden meegeteld. Daar voorziet het verdrag niet in, en evenmin in een ‘opschorting’, zoals Poetin nu heeft afgekondigd.

Te vrezen valt voor een nieuwe wapenrace, ook met de kernmachten China en India. De wederzijdse wapeninspecties, bedoeld als vertrouwenwekkende maatregelen, zijn nu ook van de baan. Die lagen al stil sinds 2020, door de corona-epidemie en omdat Rusland dwarslag.