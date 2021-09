Poetin roept op tot vertrek van alle buitenlandse troepen in Syrië

De Syrische president Bashar al-Assad begeeft zich de laatste tien jaar niet graag buiten de eigen landsgrenzen, tenzij het een bezoek betreft aan twee van zijn trouwste bondgenoten: Rusland en Iran. Zo ook afgelopen maandag, toen Assad op het vliegtuig stapte voor een onaangekondigd bezoek aan het Kremlin. Ruslands president Vladimir Poetin ontving hem daar hartelijk; de laatste keer dat de twee elkaar zagen was anderhalf jaar geleden in Damascus.

Poetin is een van de weinige wereldleiders op wie Assad nog kan rekenen voor steun. Tijdens de ontmoeting maandag vervulde de Russische president zijn rol als trouwe bondgenoot dan ook met verve en haalde hard uit naar landen die volgens hem Assads soevereiniteit niet respecteren. “Het grootste probleem, naar mijn mening, zijn de buitenlandse troepen die nog altijd in bepaalde delen van het land verblijven zonder toestemming van de VN of van u”, vertrouwde hij volgens een verklaring van het Kremlin Assad toe.

De Russen komen goed van pas

Met die buitenlandse troepen verwijst de president naar de honderden Amerikanen die in het oosten en noordoosten van het land samen met Koerdische troepen tegen IS strijden, en Turkse manschappen die in het noorden en noordwesten van Syrië gelegerd zijn.

Een van de grootste buitenlandse mogendheden actief op Syrisch grondgebied is echter Rusland zelf. Sinds 2015 strijdt Rusland zij aan zij met de troepen van Assad – met name de Russische luchtmacht hielp het tij te keren in de Syrische burgeroorlog in het voordeel van het regime. Maar naast hun gevechtsvliegtuigen hebben de Russen ook boots on the ground; commando’s, militaire adviseurs en de militaire politie zijn nog altijd aanwezig in het land. Dit alles op de uitnodiging van Assad, die de Russen goed kan gebruiken.

Daraa al-Balad

Hoewel er niet meer zo hevig wordt gevochten als in 2015, zitten de Russische troepen niet stil. Zo voerden Russische gevechtsvliegtuigen de afgelopen weken meermaals bombardementen uit op Idlib, ondanks dat er officieel een wapenstilstand geldt. De enclave in het noordwesten van het land is een van de laatste grote gebieden in handen van de rebellen, met name jihadistische groepen.

Ook in het zuiden zijn de Russen actief. Vorige week werd de belegering van de wijk Daraa al-Balad beëindigd door een wapenstilstand bedongen door Rusland. Rebellen moesten de wapens inleveren – degenen die weigerden zijn afgevoerd naar Idlib – en voor het eerst sinds 2013 kreeg Assad dit deel van het voormalige rebellenbolwerk weer in handen.

Het is duidelijk wat de samenwerking met Rusland hem opbrengt: een kans om heel Syrië weer onder zijn controle te krijgen. Poetin lijkt hetzelfde doel voor ogen te hebben. “Door samen te werken, hebben onze legers het grootste deel van de Syrische Republiek bevrijd”, liet hij maandag weten. Slechts de buitenlandse troepen en de ‘terroristen’ – waarmee Poetin doelt op alle rebellen – staan volgens hem een volledige consolidatie van Assads macht nog in de weg. Maar, benadrukt Poetin, op Rusland kan hij rekenen.

Lees ook:

Duizenden burgers zitten vast in de Syrische stad Daraa na oplaaien gevechten, een humanitaire crisis dreigt

In het zuiden van Syrië roeren de rebellen zich nog steeds. Het Syrische regime slaat hard terug.