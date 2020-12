Poetin ontkent elke Russische betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny

Het ging er vanwege corona iets anders aan toe dan bij de vorige negentien edities, maar desalniettemin was de jaarlijkse persconferentie van de Russische president Vladimir Poetin een feest van herkenning. Hoewel de journalisten uit binnen- en buitenland door de coronamaatregelen iets verder uit elkaar zaten dan gebruikelijk en Poetin zelf niet fysiek aanwezig was in het World Trade Center in Moskou, was de vierenhalf uur durende marathonzitting er een uit het boekje. Strak geregisseerd en zonder ruimte voor werkelijk kritische vragen.

Toch was er ondanks het in beton gegoten draaiboek wel degelijk ruimte voor de nodige beroering. Of in ieder geval voor een opmerking die de wenkbrauwen van menig kijker zal hebben doen fronsen. Poetin maakte namelijk van de gelegenheid gebruik om voor het eerst in te gaan op de zaak rondom oppositieleider Aleksej Navalny. De felle Poetincriticus belandde afgelopen zomer in een Siberisch ziekenhuis nadat hij op een binnenlandse vlucht onwel werd. Uit nader onderzoek van verschillende buitenlandse laboratoria bleek dat Navalny was vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.

Geheime dienst

Deze week kwam het digitale onderzoekscollectief Bellingcat met een onthulling over de zaak. Uit telecomdata en vluchtgegevens concludeerden de speurneuzen dat vijf agenten van de Russische geheime dienst FSB Navalny al sinds begin 2017 schaduwden. Niet geheel toevallig het moment dat hij aankondigde mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen het jaar daarop. In drie jaar tijd vlogen de agenten op zeker dertig vluchten met Navalny mee.

Volgens Bellingcat zaten op de dag van zijn vergiftiging drie agenten hem op de huid, en was er vlak voor de aanslag intensief contact tussen de FSB’ers en Moskou. Naar verluidt is het drietal onderdeel van een eenheid binnen de FSB die te boek staat als forensische afdeling, maar in werkelijkheid een heimelijk laboratorium voor chemische wapens runt.

Cynisch lachje

Poetin verwees het verhaal over de betrokkenheid van de FSB tijdens de persconferentie naar het rijk der fabelen. Volgens de president gaat het om “een poging om acties van de Amerikaanse geheime diensten te legitimeren.” Sterker nog, Navalny zou een agent van de Amerikaanse CIA zijn, stelde hij zonder daar verder enige bewijs voor aan te voeren.

“En in dat geval”, vervolgde Poetin, “moeten de [Russische, red.] geheime diensten hem volgen. Maar dat betekent nog niet dat hij moet worden vergiftigd. Wie heeft hem nodig?”, vroeg hij zich met een cynisch lachje hardop af. “Als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook wel afgemaakt.”

