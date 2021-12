Poetin ontkent dat hij oorlog wil met het Westen: ‘De VS zijn naar ons gekomen met hun raketten’

Geheel volgens de traditie hield Vladimir Poetin donderdag voor de zeventiende keer tijdens zijn presidentschap zijn jaarlijkse eindejaarspersconferentie. Ten overstaan van een zaal met tientallen binnenlandse en buitenlandse journalisten ging de 69-jarige leider in een – eveneens volgens de traditie – strak geregisseerde entourage in op de hete hangijzers waar Rusland momenteel mee kampt.

Belangrijkste onderwerp: de situatie aan de Oekraïense grens, waar zich de afgelopen weken tienduizenden militairen en militair wapentuig verzamelden. De mobilisatie en troepenbewegingen langs de westgrens baren de leiders in Kiev en westerse hoofdsteden grote zorgen. Zij vrezen voor een op handen zijnde invasie en een nieuwe oorlog, zoals die in 2014 losbarstte in Oost-Oekraïne, en waarbij ruim 13.000 mensen om het leven kwamen.

Bij aanvang van de bijna vier uur durende marathonzitting in Moskou herhaalde Poetin nog maar eens wat hij de afgelopen weken al zo vaak zei. Nee, ook hij wil geen oorlog en ook hij wil een gewapend conflict het liefst vermijden. Maar tegelijkertijd zal Moskou hoe dan ook reageren op elke provocatie of dreiging die er vanuit Kiev of de Navo komt. Die dubbelzinnige woorden sloten aan bij wat Poetin eerder deze week al zei, toen hij enerzijds dreigde met ‘adequate militair-technische tegenmaatregelen’ indien nodig, en anderzijds benadrukte dat een nieuw militair conflict niet zijn voorkeur heeft.

Garanties

Nadat een verslaggever van het Britse Sky News Poetin vroeg of hij garanties kon geven en kon beloven Oekraïne niet binnen te vallen, leek de president wel even zijn zelfbeheersing te verliezen. “Jullie zouden ons garanties moeten geven. Jullie! En zonder enige vertraging! Nu!” sneerde hij naar de journalist. Wat die garanties behelzen, herhaalde hij eveneens voor de zoveelste keer: de Navo moet stoppen met verdere uitbreiding richting het oosten en het bondgenootschap moet de militaire activiteiten in Oost-Europa staken.

Daarmee legde Poetin, zoals hij afgelopen tijd vaker deed, de bal juist bij het Westen en schoof hij de verantwoordelijkheid voor de recente spanningen van Moskou af. Sterker, hij benadrukte dat Rusland met de recente militaire opbouw juist reageert op dreigingen vanuit Kiev en het Westen en niet andersom. “Wat is er niet duidelijk hier? Plaatsen wij raketten aan de grenzen van de Verenigde Staten? Nee, het zijn de Verenigde Staten die naar ons zijn gekomen met hun raketten, ze staan al op onze drempel. Hoe zouden de VS reageren als wij raketten leverden in de buurt van hun grenzen met Canada of Mexico?”

Europa verdedigen

Het leek een overduidelijke toespeling op het raketafweersysteem Aegis Ashore dat de Verenigde Staten aan Navo-bondgenoten Roemenië en Polen leverden. Volgens Washington zijn die defensieve systemen nodig om Europa te verdedigen tegen mogelijke raketdreigingen vanuit Iran. Moskou gelooft daar geen snars van en beschouwt de militaire installaties als teken van wantrouwen van het Westen.

Sowieso is het Kremlin van mening dat de Navo, met Washington voorop, het Russische vertrouwen meermaals schaadde. “Geen centimeter richting het Oosten, zeiden ze tegen ons in de jaren 90”, zo herhaalde Poetin een belofte van westerse leiders uit 1990 wat betreft verdere uitbreiding van de militaire alliantie. “En nu? Ze hebben ons bedrogen, ons simpelweg schaamteloos erin geluisd! We zijn vijf golven van Navo-uitbreiding verder en nu verschijnen er al systemen (militaire, red.) in Roemenië en Polen”, foeterde de president.

Lichtpuntje

Terugkerend naar de spanningen aan de grens met Oekraïne viel er ook een lichtpuntje te ontwaren tussen alle grote woorden van de Russische president. Op een vraag over aanstaande gesprekken tussen Rusland en de VS over het buurland, leek Poetin zelfs voorzichtig optimistisch. “Tot dusver hebben we een positieve reactie gezien”, zei hij. “Onze Amerikaanse partners hebben laten weten dat ze klaar zijn om de discussie, deze gesprekken, te beginnen, aan het begin van volgend jaar.”

Het was sowieso de dag van gemengde signalen in Moskou. Want terwijl het ministerie van defensie eerder op de dag aankondigde dat het Russische leger wederom grootschalige, offensieve ‘aanvalsoefeningen’ in en rondom de in 2014 bezette Krim gaat starten, kwam een paar uur later het bericht dat Kiev en Moskou een wapenstilstand uit 2020 sinds woensdagavond opnieuw hebben geactiveerd. Zo houdt het Kremlin de gemoederen eens te meer bezig, terwijl de echte intenties in nevelen gehuld blijven.

Lees ook:

Waarom ligt Oekraïne toch zo gevoelig bij Poetin?

Het onderwerp Oekraïne raakt in het Kremlin altijd een gevoelige snaar. Waar komt dat sentiment vandaan?