Poetin neemt met de complete invasie van Oekraïne een grote gok

De Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn besluit tot een complete invasie van buurland Oekraïne vriend en vijand verrast. Met een aanval van deze omvang – de grootste op Europese bodem sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog – werd wel rekening gehouden. Tegelijkertijd werd een dergelijke operatie beschouwd als de minst waarschijnlijke, vanwege de kosten en risico's die ermee verbonden zijn.

Dat het niet bij een beperkte invasie zou blijven werd Oekraïne in de nacht van woensdag op donderdag duidelijk: het oostelijk gelegen Charkov werd gebombardeerd vanuit de lucht en door artillerie, gebieden rond de Zwarte Zee werden onder vuur genomen door Russisch troepen vanuit de Krim, vanuit Wit-Rusland werden aanvallen uitgevoerd op het noorden van Oekraïne en hoofdstad Kiev werd geterroriseerd door ballistische en kruisraketten.

Beeld Bart Friso

Poetin kiest voor een militaire ‘kopstoot’

Vrijwel ieder onderdeel van Ruslands krijgsmacht is direct ingezet bij de aanval op Oekraïne. Poetin slaat daarmee veel treden in de escalatietrap over en kiest voor een militaire ‘kopstoot’. Daarbij wordt Rusland ook deels geholpen door de Oekraïense geografie: er zijn weinig bergen en het terrein is makkelijk begaanbaar.

De omvang en snelheid van de Russische aanval heeft een desoriënterend effect op de Oekraïense krijgsmacht en bevolking. In korte tijd werden bruggen en strategische plaatsen gebombardeerd of ingenomen, waardoor burgers niet wisten waar ze heen moesten. Oekraïense militairen waren niet voorbereid op de komst van de Russen op zoveel plekken tegelijk en zo diep in Oekraïne. Het is onduidelijk hoeveel doden er aan beide zijden zijn gevallen, maar zeker is dat vele tientallen Oekraïense en een onbekend aantal Russische militairen zijn gesneuveld.

De vraag is wat er gebeurt als Oekraïne zich herpakt, en ook wat Poetin wil bereiken, zegt onderzoeker Ionela Ciolan van het European Policy Center. “Op dit moment is het heel moeilijk om het einddoel van Poetin te begrijpen. Gezien de omvang van de aanvallen en de locaties die hij heeft aangevallen, lijkt het erop dat het Kremlin van plan is om minstens twee derde van Oekraïne te bezetten of zelfs het hele land.”

Een militant in Donetsk bij bussen met mensen die militaire hulp willen verlenen. Beeld REUTERS

Een vijandige bevolking onderdrukken is lastig

Volgens Ciolan zal de bezetting van Oekraïne niet zonder slag of stoot gaan, ook niet voor een machtig land als Rusland. “Oekraïne is een van de grootste landen in Europa met 41 miljoen inwoners, en hoewel de Oekraïense strijdkrachten in aantal en op het gebied van bewapening overvleugeld worden door Rusland, beschikken ze wel over 200.000 militairen en 900.000 reservisten. Daarnaast is ook hun training en ervaring van belang”, zegt Ciolan. Oekraïne heeft door het conflict in het oosten van het land aanzienlijke ervaring opgedaan. Daarnaast heeft Rusland ook te maken met een bevolking die vijandig staat tegenover de bezettingsmacht.

Als Rusland uit is op de inname van Kiev en de val de Oekraïense regering en het hele land onder zijn macht wil krijgen, zullen de bezettingstroepen zeker te maken krijgen met verzet, waardoor zij ook na een ‘overwinning’ alsnog doelwit worden. Een vijandige bevolking onderdrukken is vaak moeilijker en tijdrovender dan het uitschakelen van een leger of het omverwerpen van een regering. Voor het voeren van guerrilla-oorlogen is weinig steun te vinden onder de bevolking van bezettingsmachten, en ook militairen doen dit niet graag omdat er weinig eer aan valt te behalen.

Poetin waarschuwde het Westen - dat nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne overweegt - in ongekend dreigende bewoordingen om zich niet te mengen in het conflict: “Wie ons probeert te belemmeren, laat staan een dreiging vormt voor ons land en volk, moet weten dat de Russische reactie snel zal zijn en leidt tot consequenties die jullie nooit eerder hebben ondervonden.” Hij refereerde aan het feit dat Rusland ‘een van de machtigste nucleaire staten’ is en ‘ook een zekere voorsprong op het gebied van sommige geavanceerde wapens’ heeft.

