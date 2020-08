Poetin neemt Loekasjenko in een liefdesgreep

De verkiezingscampagne vond plaats zonder internationale waarnemers of buitenlandse journalisten. De campagne van Loekasjenko’s rivaal, presidentskandidate tegen wil en dank Svetlana Tichanovskaja, werd gedwarsboomd door arrestaties van haar teamgenoten en het verbieden van verkiezingsbijeenkomsten. De eerste analyses laten zien dat, net als voorheen, sprake was van grootschalige stembusfraude in Wit-Rusland.

Dat is ook Poetin niet ontgaan. In Moskou stonden zondag op een kilometer van het Kremlin duizenden Wit-Russen tot wel zes uur in de rij om te gaan stemmen in hun ambassade. Over hun sympathie geen twijfel: de meesten droegen witte polsbandjes, symbool van de oppositie. Toch luidde de officiële uitslag dat, net als in talloze stembureaus in Wit-Rusland, op miraculeuze wijze Loekasjenko en niet Tichanovskaja had gewonnen.

In 2010 was Poetin al even snel met het feliciteren van Viktor Janoekovitsj, na diens overwinning in de Oekraïense presidentsverkiezingen. Maar de legitimiteit van Janoekovitsj stond toen nooit ter discussie, hij had de steun van de meerderheid en de onvrede die uiteindelijk uitliep op zijn val had andere oorzaken. Loekasjenko's positie is een volkomen andere. De Russische steun is voor hem een cruciale strohalm. Beide partijen weten dat.

Integratie met Rusland blijft op de agenda

Poetins snelle gelukstelegram is niettemin opmerkelijk in het licht van de scherpe woordenwisselingen tussen Moskou en Minsk net voor de verkiezingen, volgend op de arrestatie van 32 Russen. Volgens Loekasjenko maakten die deel uit van een huurlingenlegertje dat geleid wordt door een obscure zakenman uit Poetins entourage. Ze zouden Wit-Rusland zijn binnengedrongen om in innige samenwerking met de oppositie onrust te zaaien en een machtsgreep te doen. Maar aan de vooravond van de verkiezingen leek de zaak weer gesust en spraken beide presidenten af de zaak 'tot op de bodem’ uit te zoeken.

Met Rusland heeft Loekasjenko een soms stormachtige haat-liefdeverhouding. Beide landen vormen een 'uniestaat' met een open gemeenschappelijke grens. De Wit-Russische economie bleef jarenlang overeind dankzij de export van olieproducten, gemaakt met goedkope Russische olie. Moskou draait die kraan nu dicht, omdat Loekasjenko verdere integratie van de twee landen dwarsboomt. Daarmee hoopt hij het Westen te paaien, voor hem ook een reden om bijvoorbeeld de Russische annexatie van de Krim niet te erkennen.

Hard ingrijpen tegen betogers in Wit-Rusland zal die pogingen weer teniet doen en Loekasjenko terugdrijven in de armen van Rusland. De openlijke steun van het Kremlin op dit meest precaire moment van Loekasjenko zal hem inschikkelijker maken. Met Loekasjenko aan het roer blijft de door Moskou zo gewenste vérgaande integratie van de twee voormalige Sovjetstaten op de agenda. Tichanovskaja of welke andere alternatieve Wit-Russische leider ook zal toenadering zoeken tot Europa, en dat past niet in het Kremlinscenario. Maar hoe dan ook zal Poetins snelle felicitatie niet licht worden vergeten door de Wit-Russische bevolking, die massaal heeft gestemd voor een andere koers.

