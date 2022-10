Poetin kondigt staat van beleg af in bezette Oekraïense gebieden

Het gonsde de afgelopen dagen al van de geruchten, maar woensdag ging dan ook daadwerkelijk de kogel door de kerk. Tijdens de zoveelste bijeenkomst met de Russische veiligheidsraad, kondigde president Poetin een staat van beleg af in de vier bezette en vorige maand illegaal geannexeerde gebieden in Zuid- en Oost-Oekraïne: Zaporizja, Cherson, Donetsk en Loegansk. “We werken aan een oplossing voor zeer complexe, grootschalige taken om Rusland een betrouwbare toekomst te garanderen”, zo stelde Poetin tijdens de vergadering die live op tv werd uitgezonden.

Hoewel de president het besluit als een formaliteit verkocht, omdat er volgens hem feitelijk al sprake was van een staat van beleg in de regio’s vóórdat Moskou ze onwettig inlijfde, heeft de oekaze wel degelijk verregaande implicaties. Onder de staat van beleg die vanaf donderdagochtend vroeg ingaat krijgen de door Moskou geïnstalleerde bezettingsautoriteiten in de geannexeerde gebieden talloze ‘extra bevoegdheden’. Dit is naar Poetins oordeel nodig om ‘de veiligheid in de gebieden te waarborgen’.

Duimschroeven aandraaien

In de praktijk houdt het besluit in dat de lokale bezetter overgaat op militair bestuur. De Russische grondwet biedt de autoriteiten tijdens een staat van beleg onder meer de mogelijkheid om de bewegingsvrijheid aan banden te leggen, burgers onder dwang hun huis uit te zetten, een avondklok af te kondigen, militaire censuur in te voeren, burgers te mobiliseren voor dwangarbeid ten behoeve van het leger, willekeurige arrestaties uit te voeren en een beperking op de verkoop van medicijnen en alcohol af te kondigen. Geruchten over de sluiting van de internationale grenzen ontkende het Kremlin woensdag overigens bij monde van woordvoerder Dmitri Peskov.

Wel bevat het decreet een passage die, zoals wel vaker het geval is in Rusland, bijzonder breed en vaag is geformuleerd. Het derde punt van het presidentiële besluit stelt dat ‘indien nodig andere maatregelen zoals vastgelegd [in de wet, red.] kunnen worden toegepast in de Russische Federatie gedurende de periode van de staat van beleg’.

Dit biedt het Kremlin de optie om ook in regio’s waar formeel geen staat van beleg geldt de duimschroeven aan te draaien. Onder meer door ongedefinieerde ‘beperkingen van rechten en vrijheden’ en ‘aanvullende verplichtingen’. In zekere mate is dit in acht provincies die direct aan Oekraïne grenzen al het geval. Daar kondigde Poetin woensdag een ‘economische mobilisatie’ af en ook het in- en uitreizen van deze regio’s wordt beperkt.

Deportaties

De presidentiële oekaze kan niet los worden gezien van het aanhoudende tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten in de zuidelijke regio Cherson, waar Kievs troepen steeds meer grondgebied op de bezetter heroveren. In het verlengde van die verliezen kondigde de door Moskou geïnstalleerde gouverneur in Cherson dinsdag al de deportatie van duizenden burgers uit het gebied aan.

Zelf schetst de lokale bezettingsmacht de gedwongen deportatie die woensdag begon als een evacuatie om burgers in veiligheid te brengen nu het Oekraïense leger de Russische troepen in de regio steeds verder in het nauw drijft.

Met de staat van beleg kan die massale deportatie van de burgerbevolking nu onder militaire dwang plaatsvinden. Daarnaast schept het de mogelijkheid voor de onlangs aangestelde commandant van het Russische leger in Oekraïne, Sergej Soerovikin, om de strijd in Cherson op te voeren.

Een gebied dat is gezuiverd van de burgerbevolking is immers makkelijker en met zwaarder geschut te verdedigen dan een regio waar inwoners nog gewoon over straat lopen.

