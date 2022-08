Poetin kan alle hulp gebruiken en zoekt steun bij Noord-Korea

In een hartelijke brief, gestuurd vanwege herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië, beklemtoont Poetin de goede banden tussen Rusland en Noord-Korea. Hij schrijft dat hij de relatie tussen de twee landen wil uitbreiden en versterken. Dat is opmerkelijk, omdat Rusland in principe meedoet aan de VN-sancties tegen Noord-Korea, dat zijn atoom- en raketprogramma niet wil opgeven.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft positief gereageerd op de brief van Poetin. Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA kunnen de twee landen samenwerken bij het afweren van de dreiging van ‘vijandelijke militaire machten’. Die machten worden niet nader benoemd, maar Noord-Korea gebruikt deze term geregeld voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

100.00 soldaten

Hoe de Russisch-Koreaanse samenwerking er in de praktijk uit moet zien, wordt door beide leiders niet vermeld. Het kan om handel gaan, maar ook om arbeidskrachten en wellicht om wapens. Deelname van Noord-Koreaanse militairen aan de oorlog in Oekraïne lijkt onwaarschijnlijk, ondanks speculaties in Russische media en zelfs in het parlement.

De bekende Russische opinieleider Igor Korotsjenko zei eerder deze maand op de staatstelevisie dat Noord-Korea 100.000 soldaten heeft klaarstaan voor deelname aan de Oekraïne-oorlog. Dat aantal doet sindsdien de ronde, vooral op sociale media. Het is ook al genoemd in het Russische parlement, de Doema, door oppositie-politicus Sergej Mironov.

Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft het gerucht inmiddels expliciet ontkend. Toch is het wel mogelijk dat Noord-Koreanen zich zullen inzetten in Rusland, buiten het slagveld. Pyongyang exporteert graag arbeidskrachten, die geld in het laatje brengen. Probleem is wel dat Rusland zich binnen de VN verbonden heeft aan het weren van Noord-Koreaanse arbeiders, omdat die vaak uitgebuit worden.

Pyongyang heeft grote voorraden artillerie

De VN-sancties spelen geen rol voor de in naam onafhankelijke, door Rusland gesteunde republiekjes in Oost-Oekraïne. Die zijn onlangs erkend door Noord-Korea, waardoor de weg open lijkt te liggen voor inzet van arbeidskrachten daar. Vertegenwoordigers van de zelfverklaarde republiek Loegansk hebben bevestigd dat Noord-Koreanen daar kunnen werken aan het herstel van infrastructuur en gebouwen. De Noord-Koreaanse ambassadeur in Rusland, Sin Hong-chol, heeft dit eind juli al aangeboden.

Noord-Koreaanse wapens kunnen ook interessant zijn voor Rusland. Het Russische leger zet in Oekraïne op grote schaal artillerie in en Pyongyang heeft grote voorraden van deze wapens. Die zouden per trein vervoerd kunnen worden via de Baranovski-Chasanlijn, die Noord-Korea met het uiterste oosten van Rusland verbindt.

Het is de vraag of Pyongyang zo ver wil gaan. De kans op versoepeling van sancties lijkt verkeken als het regime wapens zou leveren aan Rusland. Noord-Korea heeft eerder wel militaire steun verleend aan onder meer Iran, tijdens de oorlog met buurland Irak, en aan het Assad-regime in Syrië.

