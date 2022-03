Poetin is onvermurwbaar en zet de strijd onverbiddelijk door

Twee pogingen om zo’n 200.000 inwoners te evacueren uit de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol, die al dagen wordt belegerd door Russische troepen, zijn afgelopen weekend mislukt. Voor de tweede evacuatiepoging zou er zondag van 10 tot 21 uur lokale tijd een staakt-het-vuren worden aangehouden. Burgers konden dan via een veilige corridor ontsnappen.

Maar het staakt-het-vuren werd al snel geschonden, volgens het stadsbestuur door Russische beschietingen. ‘Alleen de zieke geest van de Russen bepaalt wanneer er wordt geschoten en op wie’, reageerde de Oekraïense binnenlandminister Anton Gerasjenko via de berichtenapp Telegram.

Voedsel en warme kleren

Velen van de ongeveer 400.000 inwoners van Marioepol zitten al dagen klem, zonder water, elektriciteit en verwarming, terwijl hun stad voortdurend wordt bestookt. Een 27-jarige IT’er, die voor zijn opa en oma zorgt in hun flat op de zesde verdieping, vertelde aan de Britse omroep BBC hoe zijn hoop zondag de grond in werd geslagen. Hij had voor de evacuatie snel vier tassen volgepakt met voedsel en warme kleren, in de hoop zijn grootouders in veiligheid te brengen.

Een Oekraïense burgerwacht en militair helpen bij de evacuatie van een familie bij Irpin. Beeld AP

“Net toen ik wilde gaan rijden, begonnen de bombardementen weer. Ik hoorde explosies vlakbij ons. Zo snel als kon heb ik alles weer naar boven gedragen naar het appartement. Vandaar zag ik rook opstijgen uit de stad en vanaf de snelweg naar Zaporizja, waarnaar mensen hadden moeten ontsnappen.” Volgens hem is een deel van Marioepol verwoest en staan een boel huizen in brand. “Er liggen veel lijken in de straten die door niemand weggehaald kunnen worden.”

Poging tot bemiddeling

De oorlog in Oekraïne gaat maandag zijn twaalfde dag in en naar schatting van de Verenigde Naties zijn er al ruim 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het is daarmee de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

In een poging te bemiddelen, bracht de Israëlische premier Naftali Bennett zaterdag een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. De Franse president Emmanuel Macron en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan belden zondag met Poetin. Maar de Russische president week geen duimbreed.

Poetin herhaalde dat hij zijn invasie pas staakt als Oekraïne voldoet aan ‘de welbekende eisen van Rusland’. Moskou eist onder meer dat Oekraïne wordt gedemilitariseerd en ‘gedenazificeerd’. Ook moet Oekraïne erkennen dat het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim tot Rusland behoort en dat twee door pro-Russische rebellen uitgeroepen republiekjes in Oost-Oekraïne zelfstandige staten zijn.

Volgens Poetin ligt de schuld voor het aanhouden van de strijd bij de Oekraïense leiders. Hij hekelde hun hardnekkige verzet. “Als ze zo doorgaan, roepen ze het voortbestaan van Oekraïne als staat in twijfel. Als dat gebeurt, zullen zij dat op hun geweten hebben.”

Russische vliegtuigen

Intussen smeekte de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag in een videogesprek met Amerikaanse volksvertegenwoordigers opnieuw om gevechtsvliegtuigen. Oekraïne wil graag straaljagers van Russische makelij ontvangen, omdat zijn piloten daarmee bekend zijn.

Polen en andere Oost-Europese Navo-landen, die over deze vliegtuigen beschikken, schrikken tot nu toe terug voor levering, uit vrees betrokken te raken bij de oorlog. Maar de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei zondag in ‘actief’ overleg te zijn met Polen over de leverantie. Als vervanging voor de jets van Russisch fabrikaat zouden de Polen dan zelf Amerikaanse F-16's krijgen. Volgens het Witte Huis is er nog wel ‘een aantal uitdagende praktische kwesties, waaronder de wijze waarop de vliegtuigen van Polen naar Oekraïne zullen worden gebracht’.

