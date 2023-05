Poetin herhaalt zijn litanie: westerse elites hebben ‘russofobie’ aangewakkerd

De zon scheen in Moskou, de medailles op de revers van de veteranen glommen. Maar op de Oekraïense hoofdstad Kiev regende het dinsdagnacht raketten. Volgens Oekraïne werden 23 van de 25 Russische raketten neergehaald. Ruslands vijfde raketaanval deze maand maakte dit keer geen slachtoffers.

Niet voor het eerst legde president Poetin in zijn toespraak een direct verband tussen de strijd in Oekraïne en de strijd tegen nazi-Duitsland. Hij betoogde dat het Westen een ‘echte oorlog’ voert tegen Rusland, terwijl zijn land met zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne vecht tegen het nazisme, net als in de Tweede Wereldoorlog.

Dit jaar ging 9 mei, de dag waarop Rusland jaarlijks de overwinning op nazi-Duitsland viert, met meer spanning gepaard dan andere jaren. Er waren extra veiligheidsmaatregelen: verscherpte bewaking van het luchtruim, sluipschutters op de daken, minder publiek op het Rode Plein, dat dagenlang afgesloten is geweest. Dat alles om een nachtmerriescenario voor Poetins regime te voorkomen, bijvoorbeeld iets dramatisch als vorige week, toen twee drones van onbekende herkomst boven het Kremlin werden neergehaald.

‘Beslissend keerpunt’

De beschaving bevindt zich op een ‘beslissend keerpunt’, betoogde Poetin in zijn tien minuten durende vertoog, voorafgaand aan de traditionele militaire parade op het Rode Plein, voor het Kremlin. “Er is een echte oorlog tegen ons vaderland ontketend. We hebben het internationale terrorisme teruggedrongen, we zullen de inwoners van de Donbas beschermen, we zullen onze veiligheid zekerstellen.”

Met die woorden herhaalde Poetin zijn eerder geuite suggesties, dat het Rusland in Oekraïne erom te doen is ‘genocide’ tegen de Russischtalige bevolking te voorkomen, en de vermeende agressie van het Westen te stuiten.

Poetin verwees naar het verwijderen van Sovjetmonumenten in Europa. Dat is bijvoorbeeld in de Baltische landen gebeurd, waar de bezetting door nazi-Duitsland in 1945 naadloos overging in de bezetting door de Sovjet-Unie. Volgens Poetin worden de ‘herinneringen aan de echte helden’ vervangen door ‘naziverheerlijking’. Het Westen is vergeten ‘wie de nazi’s hebben verslagen’ en wie de bevolking van Europa heeft bevrijd, zei Poetin.

Niets over het verwachte Oekraïense tegenoffensief

‘Westerse globalistische elites’ hebben volgens de president ‘russofobie’ en agressief nationalisme aangewakkerd, terwijl het Oekraïense volk ‘gijzelaars’ zijn van westerse ambities en van een ‘staatsgreep’. Dat laatste is Poetins lezing van de Majdanrevolutie die zich in 2014 in Oekraïne voltrok, en die voor Poetin het startsein vormde om de Krim te annexeren en militaire bijstand te verlenen aan ‘separatisten’ in de Donbas.

De Donbas – bestaande uit de Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk – zijn volgens Rusland samen met de provincies Zaporizja en Cherson Russisch grondgebied, nadat daar vorig najaar nepreferenda werden gehouden. Geen van die provincies staat echter onder volledige controle van het Russische bezettingsleger. Met geen woord repte Poetin in zijn toespraak over hoe hij denkt de rest van die provincies te veroveren, en ook niet over het alom verwachte Oekraïense tegenoffensief.

Ook een ander stokpaardje, het ‘onacceptabele’ westerse waardensysteem, kwam voorbij in Poetins toespraak. Het Westen is er volgens hem op uit zijn normen op te leggen: “Ze vernietigen onze traditionele familiewaarden”.

