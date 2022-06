Poetin hekelt ‘economische blitzkrieg’ tegen Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag hard uitgehaald naar westerse landen vanwege de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland sinds de inval in Oekraïne. Op een economisch forum in Sint-Petersburg hekelde hij onder meer de ‘koloniale arrogantie’ van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, en beschuldigde hij die landen van het voeren van een ‘economische blitzkrieg’ tegen Rusland.

Het optreden van de Russische president, die zelden in het openbaar verschijnt, moest enige tijd uitgesteld worden omdat hackers de opening van de conferentie hadden platgelegd. In een toespraak die meer dan een uur duurde, herhaalde Poetin dat zijn militairen in Oekraïne de Russisch-sprekende bevolking wel te hulp moesten komen. De Oekraïense regering en veel westerse landen bestrijden die lezing. Rusland zou de campagne ook zijn begonnen om zijn ‘recht op ontwikkeling’ te verdedigen.

Ontkenning van Ruslands economische soevereiniteit

Poetin zei dat de VS zichzelf zien als ‘Gods boodschapper op aarde’. De economische sancties die zijn ingesteld sinds de Russische inval op 24 februari zouden een ontkenning zijn van Ruslands ‘economische soevereiniteit’. Maar die sancties zullen geen effect hebben, meent Poetin. “We zijn een sterk volk en we kunnen omgaan met iedere uitdaging.”

De sancties zullen volgens Poetin vooral de landen treffen die ze zelf hebben ingesteld, zo kan de Europese Unie volgens hem dit jaar bijna 400 miljard euro mislopen. De Russische president dreigde bovendien met eigen maatregelen tegen westerse bedrijven.

De oorlog in Oekraïne gaat ondertussen door, zonder veel beweging aan het front. Russische militairen hebben de stad Severodonetsk bijna in handen en richten zich nu op de buurstad Lisitsjansk. Die werd vrijdag zwaar beschoten, waarbij volgens de Oekraïense autoriteiten veel doden en gewonden zijn gevallen. Aantallen slachtoffers zijn niet bekendgemaakt.

De Russen hebben het Oekraïense leger verdreven uit centraal Severodonetsk. De verliezen aan beide kanten van het front lijken fors.