Poetin geeft de Navo weer de schuld van de Oekraïne-oorlog. ‘Inval was onvermijdelijk’

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag in een speech op het Rode Plein in de hoofdstad Moskou de bloedige Russische invasie in Oekraïne verdedigd. Volgens Poetin was de inval ‘onvermijdelijk’ vanwege het oprukken van de Navo aan de Russische grenzen. “Dat was een bedreiging voor ons land.”

Poetin hield zijn toespraak voor een massa militairen op het Rode Plein, ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning, de jaarlijkse viering van de overwinning op nazi-Duitsland. Daar was ook een militaire parade. Vooraf was gespeculeerd dat de president officieel de oorlog zou verklaren aan Oekraïne. Ook werd verondersteld dat hij een algehele mobilisatie zou afkondigen voor de moeizaam verlopende invasie. Maar Poetin beperkte zich tot een herhaling van eerder geuite beschuldigingen aan het adres van het Westen.

‘Neo-nazi's en bandieten’

Zo beschuldigde de president de Navo ervan dat deze Oekraïne al voor de inval voorzag van training en wapens. Oekraïners zouden van plan zijn geweest om daarmee eerder door pro-Russische rebellen uitgeroepen ‘volksrepubliekjes’ in Oost-Oekraïne te heroveren. Ook zouden ze het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim hebben willen terugveroveren. “Alles wees erop dat een confrontatie onvermijdelijk was met de neo-Nazi’s en bandieten, gesteund door de Verenigde Staten en hun juniorpartners”, zei Poetin.

De president richtte zich in zijn speech ook rechtstreeks tot de troepen die nu vechten in het zuidoosten van Oekraïne, waaronder de regio Donbas. “Het verdedigen van het vaderland, als dat op het spel staat, is altijd heilig. Vandaag de dag strijden jullie voor onze mensen in de Donbas, voor onze veiligheid, voor het vaderland.”

Gepantserde artillerievoertuigen bij de militaire parade maandag in Moskou. Beeld AP

Op de speech van Poetin werd wereldwijd, en zeker in Europa en de VS, met enige bezorgdheid gewacht. Daarbij speelde een rol dat de Russische invasiemacht, ondanks haar overwicht in aantallen troepen en materieel, lijkt vast te lopen. Sommige analisten vrezen dat het Russische regime hierdoor in de verleiding zal komen om kernwapens in te zetten, om Oekraïne alsnog met bruut geweld aan zich te onderwerpen.

Maar in zijn speech, die elf minuten duurde, zei Poetin niets over het stroeve verloop van de strijd. Ook zei hij niet hoe lang de inval nog zal duren. Wel beloofde de president steun voor de nabestaanden van gesneuvelde militairen. En hij besloot met een leuze voor de aanwezige troepen: “Voor Rusland, voor de overwinning, hoera!”

Lees ook:

In Irpin keren de bewoners langzaam terug: ‘Dit is zo moeilijk om te zien’

De Russen zijn verjaagd uit de voorsteden van Kiev, maar bij de terugkerende vluchtelingen van Irpin overheerst angst en woede. Een reportage van correspondent Michiel Driebergen.