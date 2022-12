Poetin erkent dat risico kernoorlog is toegenomen, maar ‘Rusland is niet gek’

De vraag was hoogstwaarschijnlijk voorgekookt, want Poetin houdt niet zo van spontane vragen. Kan Rusland verzekeren dat het zijn kernwapens nooit als eerste gebruikt?, vroeg een lid van de Raad voor de Mensenrechten (jawel, die bestaat).

De Russische president, die via een videoverbinding acte de présence gaf op zijn jaarlijkse bijeenkomst met deze raad, gaf een antwoord dat enige concentratie vergt van de luisteraar. Als Rusland zou verklaren dat het onder geen enkele omstandigheid als eerste een kernwapen zal inzetten, zei Poetin, dan ‘betekent dat, dat het ook niet de tweede zal zijn die ze inzet, omdat dit de mogelijkheid van inzet in geval van een atoomaanval op ons territorium sterk beperkt’. De president verwees daarbij naar de Russische nucleaire doctrine, die het lanceren van kernwapens toestaat in geval van een acuut dreigende atoomaanval op Rusland. Met andere woorden: om te voorkomen dat Rusland te laat zou zijn met een tegenaanval omdat zijn arsenaal al vernietigd is, moet het ook als eerste raketten kunnen afschieten.

Geannexeerde gebieden

Internationale zorgen dat Rusland naar een kernwapen zal grijpen in Oekraïne, of daarbuiten, wees de president van de hand. Die zorgen worden onder meer ingegeven door Poetins herhaaldelijke waarschuwing dat Rusland ‘alle beschikbare middelen’ zal gebruiken om zijn grondgebied te beschermen. Daarbij dient zich de vraag aan of dat ook geldt voor de geannexeerde Oekraïense gebieden, en zo ja, wat precies de grenzen zijn van die ‘Russische’ gebieden waar het Russische leger niet eens controle over heeft.

Poetin erkende woensdag dat het risico op een kernoorlog is toegenomen. Maar hij verzekerde dat Rusland ‘niet gek is geworden’ en dat het zijn kernmacht uitsluitend ziet als afschrikking. “We hebben deze middelen, in een geavanceerdere en modernere vorm dan enige ander nucleair land, dat is duidelijk”, zei hij. “Maar wij gaan er niet de wereld rondrennend mee te koop lopen als met een scheermes.” Zo heeft Rusland, anders dan de Verenigde Staten, geen kernwapens gestationeerd in derde landen, benadrukte Poetin.

Liz Truss

Poetin klaagde ook dat het Westen zijn waarschuwingen meteen als dreigement opvat, terwijl soortgelijke woorden van de toenmalige Britse minister van buitenlandse zaken Liz Truss in augustus onopgemerkt blijven. Als kandidaat voor het premierschap kreeg zij de vraag voorgelegd hoe ze zich zou voelen als ze als premier op de rode knop zou moeten drukken ‘als laatste redmiddel’, wetende dat dat het einde van de wereld zou betekenen.

“Ik zou het doen”, zei Truss destijds – in het midden latend hoe ze zich daarbij zou voelen. Op die opmerking van Truss ‘moest ik als reactie bepaalde dingen benadrukken’, stelde Poetin woensdag.

