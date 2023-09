Poetin en Kim Jong-un bekokstoven een onderonsje over militaire samenwerking

Er hing al langer iets in de lucht, maar de voorzichtig ontluikende bromance tussen Vladimir Poetin en Kim Jong-un lijkt nu toch echt tot bloei te komen. Maandag meldde The New York Times op gezag van diverse Amerikaanse overheidsbronnen dat de Noord-Koreaanse dictator later deze maand op visite zal gaan bij zijn Russische evenknie. Het belangrijkste gesprekspunt van de tête-à-tête zou de mogelijke levering van Noord-Koreaanse wapens aan Rusland zijn.

Volgens de inlichtingen is het plan dat Kim Jong-un per gepantserde trein van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang naar de Russische havenstad Vladivostok reist. Daar, aan de Russische oostkust, zou het tweetal in een zeldzaam onderonsje in gesprek gaan over nauwe militaire samenwerking. Poetin is voor zijn vernietigingsoorlog in Oekraïne naarstig op zoek naar onder andere artilleriegranaten en antitank-raketten. In ruil daarvoor zou Kim Jong-un geavanceerde technologie willen voor de ontwikkeling van satellieten en nucleair aangedreven onderzeeërs.

Militaire gelegenheidsliefde is uit noodzaak geboren

Zowel Rusland als Noord-Korea staat onder strenge sancties die het bijzonder moeilijk maken om aan wapens en militaire technologie van buitenaf te komen. Er zijn weliswaar genoeg landen die niet meedoen aan de westerse sancties, maar desalniettemin durven zij hun handen niet te branden aan wapenleveranties aan Moskou (en Pyongyang) uit vrees voor mogelijke economische represailles uit het Westen.

De militaire gelegenheidsliefde tussen Poetin en Kim Jong-un komt dan ook niet uit de lucht vallen. Bij gebrek aan andere opties is de Russische president voor militaire samenwerking noodgedwongen veroordeeld tot eveneens verketterde collega-potentaten. Het is illustratief voor de mate van isolatie waar Moskou in verkeert sinds Poetin vorig jaar februari besloot Oekraïne binnen te vallen. Eerder klopte Moskou bijvoorbeeld al aan in Teheran waar het van het Iraanse regime kamikazedrones kreeg die het Russische leger volop inzet in Oekraïne. Momenteel helpt Teheran Moskou zelfs om een eigen dronefabriek te bouwen.

En nu is het dus de beurt aan Noord-Korea. Als internationale paria’s onder elkaar zouden Poetin en Kim Jong-un volgens de Amerikaanse regeringsfunctionarissen samen het Eastern Economic Forum bezoeken dat tussen 10 en 13 september plaatsvindt in Vladivostok. Daarnaast zou Kim Jong-un volgens The New York Times ook Pier 33 aandoen, de thuisbasis van de Pacifische Vloot van de Russische marine.

De top wordt al maanden voorgeproduceerd

Eind augustus reisde een regeringsdelegatie uit Noord-Korea al af naar Moskou. Een trip die naar verluidt als doel had om de ontmoeting tussen Poetin en Kim Jong-un in de steigers te zetten.

Eerder deed de Russische minister van defensie Sergej Sjojgoe Noord-Korea aan toen hij in juli op bezoek ging bij Kim Jong-un om het zeventigjarig jubileum van de Noord-Koreaanse ‘overwinning’ op Zuid-Korea te vieren. De buurlanden vochten begin jaren vijftig een oorlog uit die in werkelijkheid eindigde met een wapenstilstand. Tot een vredesovereenkomst kwam het nooit, waardoor Seoul en Pyongyang officieel nog altijd in oorlog zijn.

Volgens de Amerikaanse inlichtingen was het tijdens deze ontmoeting dat er voor het eerst concreet werd gesproken over nauwe militaire samenwerking tussen beide landen. Na het onderonsje meldde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA dat Kim Jong-un ‘zijn standpunten duidelijk heeft gemaakt wat betreft de vraagstukken van wederzijds belang in de strijd om de soevereiniteit, ontwikkeling en belangen van de twee landen te garanderen tegen de autoritaire en arbitraire praktijken van de imperialisten.’ Vrij vertaald besloten Pyongyang en Moskou daar en toen de handen ineen te slaan om zich letterlijk en figuurlijk te wapenen tegen hun gemeenschappelijke vijand: het Westen en in het bijzonder de Verenigde Staten.

