Poetin eigent zich bezet Oekraïne toe, het Westen ziet het afkeurend aan

De Russische inlijving van bezette Oekraïense gebieden werd vrijdag onthaald met afkeuring van de EU en de VS. “Een frauduleuze poging om soeverein Oekraïens grondgebied te annexeren”, kenschetste de Amerikaanse president Joe Biden de jongste stap van Poetin op de escalatie­ladder. “Rusland overtreedt het internationaal recht”, zei Biden. “De illegale annexatie verandert niets”, zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Poetin zal niet hebben verwacht dat de annexatie Zaporizja, Cherson, Donetsk en Loegansk enige internationale erkenning zou krijgen. Hij zei dat inwoners van de geannexeerde gebieden ‘voor altijd Russische staatsburgers zijn’ en herhaalde het dreigement dat Rusland zijn nieuwe territorium ‘met alle mogelijke middelen’ – kernwapens – zal verdedigen.

Inzet verhoogd

Ook zal Poetin niet hebben gedacht dat het dreigement ertoe leidt dat het Westen zijn steun aan Oekraïne staakt. Met deze maatregel heeft hij wel zijn inzet verhoogd. De Oekraïense president Zelenski meldde dat zijn land versneld lidmaatschap van de Navo zal aanvragen.

Poetins toespraak die aan de ondertekening van de annexatieceremonie voorafging, was een van zijn meest antiwesterse speeches ooit, zegt historicus Niels Drost van instituut Clingendael. Poetin geeft het Westen vaker overal de schuld van, maar deze tirade steekt eruit qua heftigheid, vindt Drost: “Toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde, stortte hij ook al zijn ongenoegen en frustratie over het Westen uit. Maar nu is hij bijna veertig minuten lang losgegaan op het Westen.”

Na zijn toespraak, voor een afgeladen zaal vol politieke kopstukken in het Kremlin, ondertekende Poetin een stel documenten waarmee Rusland de vier gedeeltelijk bezette Oekraïense regio’s officieel annexeert. In de zaal vol marmer stonden veel gezichten in het publiek strak, veel geklapt werd er bovendien ook niet. Maar buiten de paleismuren op het Rode Plein stonden honderden Russen met vlaggen te zwaaien.

Krabbel zetten

Aan het einde van zijn toespraak riep Poetin de door Rusland geïnstalleerde bestuurders van de bezette gebieden naar voren om de documenten te tekenen waarmee ze de onwettige annexatie bezegelden. Nadat de heren hun krabbel hadden gezet, kwam het vijftal samen op het midden van het podium, waar ze de handen op elkaar legden en onder aanvoering van Poetin met de hele zaal ‘Rusland, Rusland, Rusland’ begonnen te scanderen.

Met al het uiterlijke vertoon van handtekeningen op documenten gaf het Kremlin de onwettige inlijving een zweem van legitimiteit. Maar Poetin betichtte het Westen ervan dat het nooit het kolonialisme van zich heeft kunnen afschudden. “Ze zijn altijd kolonisten geweest en zullen altijd kolonisten blijven”, zei Poetin pal voor hij grofweg 20 procent van een soevereine staat inlijfde.

