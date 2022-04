Poetin duwt Finland en Zweden naar de Navo

Gezapig, voorspelbaar, risicomijdend: de Finse politiek is het doorgaans allemaal. In mindere mate kleeft aan buurland Zweden hetzelfde imago. De Russische agressie in Oekraïne maakt een abrupt einde aan dat beeld en aan de langkoesterde neutraliteit van beide landen. Finland en Zweden staan op de drempel van de Navo en ja: ze nemen daarbij risico’s.

“Ons proces kan vrij snel gaan, binnen enkele weken”, aldus de Finse premier Sanna Marin woensdag over het tempo waarin de lidmaatschapsaanvraag de deur uit kan gaan. Ze zei dat in Stockholm, zij aan zij met haar Zweedse ambtgenoot Magdalena Andersson. In januari noemde Marin het nog ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat haar land Navo-lid zou worden tijdens haar premierschap.

Neutraal sinds 1812

In Stockholm sprak Marin de wens uit dat beide landen bij die Navo-toenadering samen optrekken, ondanks hun verschillende (geo-)politieke startposities. Finland deelt een grens van ruim 1300 kilometer met Rusland. De verwachting is wel dat beide officiële aanmeldingen in Brussel binnenkomen vóór de Navo-top in Madrid, eind juni. Als Finland over de drempel stapt, kan Zweden – militair neutraal sinds 1812 – moeilijk achterblijven.

Het is nota bene de Russische president Poetin zelf die de Scandinaviërs in de armen van de Navo drijft. In december, ruim twee maanden voor de oorlog, legde Moskou een stevig eisenpakket op de westerse tafels, vooral over de status van Oekraïne. Een van de eisen was dat de Navo geen enkele nieuwe lidstaat meer mocht aannemen.

Eis Moskou heeft averechts effect

Toen knapte er iets in Helsinki, Stockholm én in het Navo-hoofdkwartier in Brussel: alsof Poetin met grof geweld inbreekt in dat Navo-gebouw, plaatsneemt op de stoel van de secretaris-generaal en eenzijdig een nieuw deurbeleid dicteert. Het effect is averechts.

Door de Russische oorlogszucht in Oekraïne is de afgelopen weken een pijlsnelle verschuiving gaande in Finland en Zweden, ook in de publieke opinie. Na een decennialange vanzelfsprekendheid van de neutraliteit is onlangs een kantelpunt bereikt: meer dan de helft van de bevolking wil dat hun land zich aansluit bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

De parlementen in alle dertig Navo-landen moeten instemmen met de twee verwachte aanvragen. Dat proces kan een paar maanden tot een jaar duren, maar grote obstakels worden daarbij niet verwacht. In feite werken de twee landen al nauw samen met de Navo, politiek en militair. Volgens sommige analisten hebben zij hun defensie-apparaat zelfs beter op orde dan sommige Navo-landen van het eerste uur.

Vrees voor Russische intimidaties

De premiers Andersson en Marin onderstrepen wel dat hun democratieën de komende weken een zorgvuldige afweging zullen maken. Woensdag verscheen een ‘witboek’ van de Finse regering, met een evaluatie van de huidige veiligheidsrisico’s van het land. Het parlement debatteert daar volgende week over.

De sociaaldemocratische regeringspartij van Andersson weet zelf niet wat ze meemaakt. Vooral de linkervleugel daarvan wilde nooit iets weten van aansluiting bij de Navo, die door Amerikaans militarisme gedomineerde club. “Er zijn voor- en nadelen verbonden aan het lidmaatschap van de Navo, zoals er ook voor- en nadelen zijn van andere veiligheidskeuzes”, zo zegt Andersson nu. Voor Zweedse begrippen zijn dat revolutionaire uitspraken.

Rusland heeft gewaarschuwd dat toetreding van Zweden en Finland tot de Navo ‘het Europese continent geen stabiliteit zal opleveren’. Vorige week, toen de Oekraïense president Zelenski het Finse parlement toesprak, werden verscheidene overheidswebsites getroffen door een cyberaanval die aan Rusland wordt toegeschreven.

De vrees voor eventuele Russische aanvallen en intimidaties is het grootst voor de periode tussen de aanmeldingen en de daadwerkelijke toetreding tot de Navo. Net als nu met Oekraïne het geval is, worden beide landen dan (nog) niet beschermd door het Navo-artikel 5. Daarmee wordt een aanval op één beschouwd als aanval op allen. Mogelijk komen er vanuit de Navo tussentijdse veiligheidsgaranties voor Finland en Zweden.

De grens tussen de Navo en Rusland 1949-1999: 196 kilometer (met Noorwegen) 1999-2004: 428 km. (na toetreding Polen, grenst aan enclave Kaliningrad) 2004-heden: 1233 km. (na toetreding Estland, Letland, Litouwen) Als Finland erbij komt, wordt dat 2573 kilometer.

