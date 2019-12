Poetin dreigt met het uitzetten van Duitse diplomaten

De Russische president Poetin en de Duitse bondskanselier Merkel gingen er in Parijs even voor zitten. Beiden waren maandag in de Franse hoofdstad om over de situatie in Oekraïne te praten. Maar de spanningen tussen Moskou en Berlijn rondom het onderzoek naar de moord op een Tsjetsjeen afgelopen zomer waren zo hoog opgelopen dat ze deze kwestie ook in de wandelgangen bespraken.

Vorige week nog zette Berlijn twee Russische diplomaten uit omdat Moskou weigert mee te werken aan het onderzoek naar de moord. In augustus werd Zelimkhan Khangoshvili, toen hij op weg was naar de moskee, op klaarlichte dag in een park in het centrum van Berlijn doodgeschoten. Op beveiligingscamera’s was volgens Duitse aanklagers te zien hoe de verdachte Khangoshvili op een elektrische fiets heel dicht nadert, hem omver werpt en vervolgens minstens twee keer op hem schiet.

Vals paspoort

De verdachte ging er vandoor maar werd opgepakt toen hij zijn fiets, wapen en een pruik waarmee hij zich had vermomd in de rivier de Spree gooide. Onderzoekscollectief Bellingcat en het Duitse blad Der Spiegel gingen op zoek naar de identiteit van de schutter en ontdekten dat hij onder een vals paspoort naar Duitsland was gereisd. Het zou niet gaan om Vadim Sokolov zoals in zijn paspoort stond, maar waarschijnlijk om Vadim Krasikov. Volgens Bellingcat heeft Moskou hem een vals paspoort verstrekt; het paspoortnummer zou naar de Russische geheime dienst leiden.

De Russische president ontkent iedere betrokkenheid van Moskou bij de moord op de Tsjetsjeen. “Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. We hebben het over een crimineel milieu, daarbinnen is van alles mogelijk.” Wel wilde Poetin maandag tijdens een persconferentie een boekje open doen over Khangoshvili, die in Tsjetsjenië tegen de Russen vocht. “Hij was een wreed en bloeddorstig persoon. Alleen al bij één van de aanvallen waar hij bij betrokken was, doodde hij 98 mensen. Hij was een van de organisatoren van de explosies in de Moskouse metro.” In maart 2010 kwamen bij zelfmoordaanslagen in de metro van de Russische hoofdstad tientallen mensen op het leven.

Vergelijking Sergej Skripal

Berlijn nam de zaak vanaf het begin hoog op. Al snel werd de vergelijking gemaakt met de aanval op een voormalige Russische spion Sergej Skripal en diens dochter in 2018. Zij werden in het Britse Salisbury belaagd met zenuwgas. De verdachten waren afkomstig uit de Russische militaire inlichtingendienst.

Met het uitzetten van de twee Russische diplomaten wil Duitsland een duidelijk signaal afgeven. “De Russische autoriteiten hebben ondanks herhaalde verzoeken op hoog niveau niet genoeg meegewerkt aan het onderzoek”, stelde het ministerie van buitenlandse zaken. Een ‘onvriendelijke’ actie, reageerde Poetin. “Het is ongepast om diplomaten uit te zetten die helemaal niets met de zaak te maken hebben.”

Berlijn kan, zo verzekerde de Russische president tijdens zijn persconferentie maandag, rekenen op een gepast antwoord. “Voor dit soort gevallen bestaan ongeschreven wetten. Als jullie onze diplomaten het land uitzetten, zetten wij die van jullie uit.”

