Poetin dreigt graanakkoord met Oekraïne op te zeggen

De Russische president Poetin voelt zich ‘bedrogen’, zei hij woensdag op een economische bijeenkomst in het oosten van Rusland. Uit mededogen met de hongerenden in de wereld had Moskou in juli een akkoord gesloten met de Verenigde Naties en Turkije, waardoor Oekraïne zijn graan kon exporteren vanuit drie Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Maar, zei Poetin, die schepen varen vanuit die havens naar Europa, en niet naar de armste landen. Het akkoord moet op de schop, vindt hij.

Het Oekraïense ministerie van verkeer verwierp Poetins klacht donderdag meteen. Sinds het akkoord dat 22 juli werd gesloten, is vanuit de drie gedeblokkeerde havens – Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne – 2,3 miljoen ton voedsel verscheept, waarvan ruim 1 miljoen ton naar Aziatische landen, en 470.000 ton naar Afrikaanse. Nog eens 190.000 ton ligt klaar voor het VN-Wereldvoedselprogramma WFP, aldus het ministerie.

Het ministerie vermeldt niet waar de resterende 640.000 ton verscheepte tarwe, mais, spijsolie en andere producten heengingen, maar het is goed mogelijk dat die wel naar Europese bestemmingen zijn gegaan. Daar heeft Poetin dan niks mee te maken, want er was geen afspraak dat schepen vanuit Oekraïne alleen naar arme landen zouden varen. Sterker: heel veel schepen die in de Oekraïense havens vast kwamen te zitten doordat Rusland Oekraïne in februari binnenviel, hadden vracht die al verkocht was aan afnemers elders.

Minder filantropische motieven

Naast zorg om de hongerigen had Poetin ook wel minder filantropische motieven bij het sluiten van de deal. De Russische blokkade van de Oekraïense graanhavens was een belangrijke aanjager van de hoge graanprijs. Dat deed afbreuk aan Poetins imago in de armere delen van de wereld, waar hij zijn tirades tegen het imperialistische Westen het juist vaak goed doen. Zijn dreigement om het verdrag op te zeggen, alweer uit naam van de strijd tegen de honger, kan de graanprijs weer opjagen. Dat is profijtelijk voor de grootste graanexporteur in de wereld: Rusland.

In de Oekraïense havens ligt nu naar schatting nog 3 miljoen ton graan, Oekraïne hoopt in oktober nog eens 6 miljoen ton te verschepen. Nog eens miljoenen tonnen liggen in graansilo’s verspreid door het land. Oekraïne doet er, pal voor de nieuwe oogst, alles aan om die voorraad het land uit te krijgen – via de vrije havens, en ook over de weg en verder per schip over de Donau naar de Roemeense haven Constanta, per trein en vrachtwagen naar havens in Polen en Litouwen.

Het zal Oekraïne waarschijnlijk niet lukken om alle silo’s leeg te krijgen. De strijd maakt het moeilijk om het graan te vervoeren. Mikolajiv en Cherson blijven geblokkeerd, net als de door Rusland bezette havens aan de Zee van Azov. Niet alle rederijen staan te trappelen om hun schepen en bemanning door de overeengekomen corridor naar Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne te sturen, ook al dekken verzekeringen schade door mijnen en andere risico’s. Poetins jongste schot voor de boeg zal de animo onder de rederijen weinig goed doen.

