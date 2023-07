Poetin doet boekje open over ontmoeting met Prigozjin na Wagner-opstand

De Russische president Vladimir Poetin heeft een boekje opengedaan over de veelbesproken ontmoeting die hij op 29 juni heeft gehad met Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en 35 van diens commandanten.

Dat het bezoek aan het Kremlin plaatsvond, pal na de opstand van 24 juni, werd begin deze week bekend. Maar details ontbraken, en de visite wekte veel bevreemding, mede gezien de keiharde repressie die vreedzame oppositieleden treft. Prigozjins huurlingen hadden immers net het legerhoofdkwartier in de Russische stad Rostov ingenomen, zeven gevechtstoestellen neergehaald, alvorens halt te houden voor de poorten van Moskou.

Maar in het Kremlin stelde Poetin zijn gasten voor om Wagner te laten voortbestaan als aparte eenheid van het reguliere leger, zo vertelt de president in een interview dat de Russische krant Kommersant donderdagavond publiceerde.

Voor de strijders ‘zou er niets veranderen’: “Ze zouden geleid kunnen worden door dezelfde persoon die al die tijd hun echte commandant was”, beweert Poetin, doelend op oud-kolonel en Syrië-veteraan Andrej Trosjev, bij Wagner bekend als commandant Sedoj, de Grijsharige.

Volgens Poetin versmaadde Prigozjin het aanbod met de woorden ‘Nee, daar zijn de jongens het niet mee eens’, terwijl Wagner-leden achter diens rug juist instemmend knikten.

Verblijfplaats onduidelijk

Poetin zwijgt in het interview over het akkoord met Prigozjin dat tot stand kwam op de roerige zaterdagavond 24 juni, na bemiddeling door de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Die afspraak, die Prigozjin deed besluiten om zijn mannen terug te fluiten, bepaalde dat hij zelf zou vertrekken naar Belarus. Zijn strijders konden ofwel daar in dienst blijven van Wagner, of toetreden tot het Russische leger.

Het is onduidelijk waar Prigozjin nu verblijft. De autoriteiten ontmantelen zijn zakenimperium in Rusland. Wagnerianen spelen geen rol meer in Oekraïne, maar volgens Belarus trainen ze nu het Belarussische leger. Poetin zegt in Kommersant dat Wagner ‘niet meer bestaat’. “Er bestaat wel zo'n groep, maar wettelijk bestaat ze niet”, legt hij uit. De Russische grondwet verbiedt huurlingenlegers, al bestaan die wel degelijk.

Profijtelijk schemergebied

Juist dat schemergebied werkte goed voor zowel Poetin als Prigozjin. Het Kremlin betaalde Prigozjin miljarden voor vuile klusjes − van militaire steun aan dictators in Afrika tot nepnieuwscampagnes tegen presidentskandidaat Hillary Clinton in de VS. Maar het Kremlin kon altijd aanvoeren daar niks mee te maken te hebben.

Poetin suggereert dat het parlement nu misschien maar een wet moet maken om huurlingenlegers te legaliseren. Hij is kennelijk vergeten dat zijn regering zo'n wetsvoorstel in maart nog afschoot, als ‘strijdig met de grondwet’.

