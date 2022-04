Poetin claimt ‘overwinning’ in Marioepol, maar Oekraïne blijft verzet bieden

Poetin deed dat in een op televisie uitgezonden gesprek met minister van defensie Sergej Sjojgoe, die hij feliciteerde met de zege.

In het hoogovencomplex Azovstal aan de rand van de havenstad bieden Oekraïense troepen nog steeds verzet. Maar de president gaf Sjojgoe opdracht om af te zien van een bestorming van het complex.

“Dit is een geval waarin we de levens en gezondheid van onze soldaten en officieren voorrang moeten geven”, aldus Poetin. “Het is niet nodig af te dalen in die catacomben en ondergronds door die industriële installatie te kruipen.” De president gaf opdracht om het complex, dat al weken met artillerie en vliegtuigen wordt bestookt, hermetisch af te sluiten “zodat zelfs een vlieg er niet meer uit kan ontsnappen.”

In het Azovstal-complex met zijn schuilkelders en tunnels hebben een marinierseenheid en het zogeheten Azov-bataljon, dat zijn wortels heeft in een extreemrechtse militie, zich verschanst. De Russen stellen dat het om zo’n 2000 militairen gaat, maar of dat klopt is onbekend. Volgens de Oekraïense regering zijn zo’n 500 verdedigers gewond en schuilen er rond de 1000 burgers in het complex. Oekraïense verzoeken om de gewonde troepen en burgers een kans te geven geëvacueerd te worden, zijn tot nu toe door de Russen afgewezen.

Oekraïne betwist overwinning

De Oekraïense regering betwistte donderdag de door Poetin uitgeroepen overwinning. “De Russen zijn fysiek niet in staat Azovstal in te nemen”, verklaarde een adviseur van president Volodimir Zelenski. “De Russen weten dat ook. Ze hebben er enorme verliezen geleden. Onze verdedigers hebben het complex nog steeds in handen.”

Marioepol is voor de Russische invasiemacht van strategisch belang. Als de Russen de havenstad in handen hebben, maken ze daarmee hun bezetting compleet van een kuststrook die loopt van het eerder geannexeerde schiereiland de Krim naar de twee oostelijke ‘volksrepubliekjes’ die zijn uitgeroepen door pro-Russische rebellen. Bovendien komen dan duizenden troepen vrij die kunnen optrekken in noordelijke richting om Oekraïense militairen daar aan te vallen.

Hoeveel manschappen de Russen nu zullen inzetten om de staalfabriek omsingeld te houden, moet worden afgewacht. Als ze er te veel militairen weghalen, lopen ze het risico dat de Oekraïense verdedigers uit het complex zullen breken of tegenaanvallen gaan uitvoeren. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst wil Poetin op 9 mei, als Rusland de overwinning op nazi-Duitsland gedenkt, een overwinningsparade houden in Marioepol.

Lees ook:

Marioepol: de stad die het symbool werd van de Russische gruweldaden

Voor de wereld, afgezien van Rusland, is de Oekraïense havenstad Marioepol synoniem geworden voor oorlogsmisdrijven.

Rusland lijkt de Oekraïense militairen in de Donbas in te willen sluiten

De Russen proberen met een zwaar offensief in de Donbas de Oekraïense verdedigers in de tang te nemen. Maar daar stuiten ze op de best getrainde Oekraïense troepen, die volop tijd hebben gehad om zich in te graven.