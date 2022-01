Poetin broedt op antwoord na afwijzing door Navo en VS

De reactie was lauw, maar niet onvriendelijk. Moskou ziet ‘weinig reden voor optimisme', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, ‘maar er zijn altijd kansen om de dialoog voort te zetten’. Met die woorden reageerde hij op de afwijzing van de Navo en het Witte Huis van de eisen die president Poetin weken geleden had gesteld. De Navo mag van Poetin geen nieuwe lidstaten meer toelaten, en ze moet haar troepen weghalen uit voormalige Oostbloklanden.

Washington en de Navo gaven Poetin woensdag nul op rekest. “De bal ligt nu op de Russische helft”, zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Blinken toen hij bekendmaakte dat de verklaring, waarover geen details naar buiten werden gebracht, aan het Kremlin was overhandigd. De vraag is nu hoe president Poetin die bal weer terugkaatst.

De vrees bestaat dat Poetin zich geschoffeerd voelt, en werk maakt van zijn eerdere dreigement met ‘technisch-militaire maatregelen’ als hij niet onverwijld en onverkort zijn zin zou krijgen. Oekraïne ligt voor de hand als mikpunt. Aan de grens met dat land staan honderdduizend Russische militairen. Maar Moskou ontkent een aanval voor te bereiden. Rusland beschuldigde donderdag Oekraïne tijdens een beraad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van plannen om met gewapende provocaties de spanningen te laten escaleren.

Met het leveren van wapensystemen is Duitsland schraalhans

De kwestie beroert regeringen alom. De Chinese en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken belden elkaar hierover donderdag. De Amerikaanse president Joe Biden belt vrijdag met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski. President Emmanuel Macron van Frankrijk spreekt Poetin vrijdag over de kwestie. En last but not least brengt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op 7 februari zijn eerste bezoek aan president Biden. Die had Scholz vorige week al uitgenodigd, maar toen liet de bondskanselier weten dat hij geen gaatje in zijn agenda kon vinden, zo meldde Der Spiegel.

Scholz verkeert in een lastig parket. Zijn SPD, die altijd goede banden met Rusland nastreeft, is zeer verdeeld over hoe om te gaan met de kwestie-Oekraïne, en vooral welke sancties gepast zijn bij nieuwe Russische militaire agressie. Opschorten van de omstreden gaspijplijn Nordstream II, lang taboe bij de SPD, is wel degelijk een optie, zo benadrukte de Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock (Grünen) donderdag in de Bondsdag.

Maar met het leveren van wapensystemen blijft Duitsland schraalhans. Niet alleen de VS en Groot-Brittannië hebben gul wapens geleverd, ook kleinere landen als de Baltische staten en Tsjechië zijn te hulp geschoten. Duitsland, ‘s werelds vijfde wapenexporteur, komt over de brug met vijfduizend helmen. “Wat voor steun gaat Duitsland ons nog meer sturen?", schamperde Kievs burgemeester Vitali Klitschko tegenover Bild. “Hoofdkussens?”

