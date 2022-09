Poetin bezegelt illegale annexatie bezette gebieden

Iets na drie uur lokale tijd verscheen de Russische president Vladimir Poetin vrijdag voor een afgeladen zaal vol politieke kopstukken in het Kremlin. Na een toespraak van een klein uur ondertekende Poetin een stel documenten waarmee Rusland de vier gedeeltelijk bezette Oekraïense regio’s Zaporizja, Cherson, Donetsk en Loegansk officieel – en illegaal – annexeert.

In de witgouden zaal met marmeren pilaren waar de plechtigheid plaatsvond stonden veel gezichten in het publiek strak, en veel geklapt werd er ook niet. Maar buiten de paleismuren op het Rode Plein wapperden honderden Russen met vlaggen in hun hand. Later op de dag vonden er keurig geregisseerde festiviteiten plaats om de annexatie te ‘vieren’.

Met al het uiterlijk vertoon van handtekeningen op documenten gaf het Kremlin de onwettige inlijving een zweem van legitimiteit aan de grootste landroof op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. De presidentiële toespraak zelf had in veel opzichten iets weg van een déjà vu. Het grootste gedeelte van Poetins speech betrof een herhaling, al dan niet in andere woorden, van wat Poetin altijd zegt: het Westen is de bron van al het kwaad en dat legitimeert alles wat Rusland doet.

Zo betichtte hij het Westen ervan dat het nooit het kolonialisme van zich heeft kunnen afschudden. “De westerse elites zijn altijd zo geweest. Ze zijn altijd kolonisten geweest en zullen altijd kolonisten blijven. Ze discrimineren en maken onderscheid tussen eersteklas naties en tweedeklas naties”. Een paar minuten later ondertekende Poetin het decreet waarmee hij grofweg 20 procent van een soevereine staat inlijfde.

Omgekeerde wereld

In diezelfde omgekeerde wereld riep Poetin Oekraïne op om direct te stoppen met alle militaire acties, en “de oorlog die zij in 2014 begonnen” te stoppen. Hij probeerde deze bewering kracht bij te zetten met de stelling dat de inwoners van de Donbas in Oost-Oekraïne al jaren “slachtoffer zijn van terroristische aanvallen die worden uitgevoerd door het regime in Kiev”.

Daarom, zo ging hij door, is het een ‘integraal recht’ van de bevolking in Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson om zich bij Rusland aan te sluiten. Volgens de president zullen de inwoners van de geannexeerde gebieden nu “voor altijd Russische staatsburgers zijn”.

Zo nu en dan onderbroken door een obligaat applaus vanuit de zaal herhaalde Poetin ook nog maar eens het dreigement dat Rusland zijn nieuwe territorium ‘met alle mogelijke middelen’ zal verdedigen. Volgens de Russische militaire doctrine kan en mag Moskou zichzelf bijvoorbeeld met nucleaire wapens verdedigen indien het Kremlin dat nodig acht omdat er sprake is van een ‘existentiële bedreiging’ van de federatie.

Aan het eind van zijn toespraak riep Poetin de door Rusland geïnstalleerde bestuurders van de bezette gebieden naar voren om de documenten te tekenen waarmee ze de onwettige annexatie bezegelden. Nadat de heren hun krabbel hadden gezet en de laatste tonen van het volkslied langzaam uitdoofden, kwam het vijftal samen op het midden van het podium, waar ze de handen op elkaar legden en onder aanvoering van Poetin met de hele zaal ‘Rusland, Rusland, Rusland’ begonnen te scanderen.

