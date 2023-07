Poetin belooft Afrikaanse leiders gratis graan en ‘objectief nieuws’

Afrikaanse landen hoeven zich geen zorgen te maken over Russische bombardementen op Oekraïense havens en graansilo’s, waardoor de voedselprijzen met 20 procent zijn gestegen. Rusland heeft graan in overvloed, zo betoogde de Russische president Poetin op de Afrika-top in Sint Petersburg. Daar zijn delegaties uit 49 Afrikaanse landen op afgekomen.

“We staan klaar om Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Eritrea in de komende drie à vier maanden elk te voorzien van 25.000 tot 50.000 ton gratis graan”, zei Poetin.

Goede banden

De landen die Poetin trakteert zijn niet willekeurig gekozen. Zo hebben Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek goede banden met het Kremlin, omdat ze het Russische huurlingenleger Wagner hebben ingehuurd. Het instabiele Burkina Faso wordt gezien als mogelijk nieuwe klant van Wagner.

De betrekkingen tussen Wagner-baas Prigozjin en Poetin hebben geleden onder diens gewapende ‘mars voor gerechtigheid’ op Moskou, vorige maand, maar Poetin wil Wagner niet kwijt als instrument van zijn buitenlandpolitiek. Hij heeft Prigozjin naar Belarus verbannen, maar de Wagnerbaas is wel op de top: hij ging op de kiek met een Centraal-Afrikaans delegatielid.

Prigozhin (r) met een delegatielid uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Beeld rv

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa liet weten het cadeau te appreciëren, ‘hoewel wij absoluut geen graantekort hebben’. Poetin ziet Zimbabwe kennelijk als potentiële partner omdat het land last heeft van Amerikaanse sancties. Eritrea heeft zich in de VN ferm aan de zijde van Rusland geschaard als het om de oorlog in Oekraïne gaat.

Somalië is zwaar afhankelijk van voedselhulp. Maar landen in Noord-Afrika die lijden onder gestegen graanprijzen, zoals Libië, Tunesië en Egypte, noemde Poetin niet.

Wapens en soft power

Op de vorige Russisch-Afrikaanse top beloofde Poetin verdubbeling van de handel en nieuwe investeringen. Daar is niets van terechtgekomen. Corona was een spelbreker, en nu belooft de oorlog in Oekraïne dat te worden. Rusland is Afrika’s grootste wapenleverancier, maar ’s lands wapenindustrie heeft nu moeite het Russische leger aan wapens voor de oorlog in Oekraïne te helpen.

‘Soft power’ heeft Moskou wel te bieden. Op de top beloofde Poetin meer beurzen voor Afrikaanse studenten, en vestigingen van Russische nieuwsmedia die ‘objectieve, onbevooroordeelde informatie’ brengen.

