Poetin bedreigt Oekraïne en het Westen met zijn vinger op de atoomknop

Onderhandelen met een pistool op tafel, het is Vladimir Poetin meer dan eens verweten. En ook maandag was daar weer sprake van toen Russische en Oekraïense delegaties voor het eerst sinds de Russische invasie van het buurland in gesprek gingen in het Wit-Russische Gomel, vlak bij de grens met Oekraïne.

Sterker, er lag dit keer niet alleen een pistool, maar ook een nucleaire kernkop op tafel. Zondag verbaasde Poetin vriend en vijand door tijdens een op tv uitgezonden bijeenkomst met de minister van defensie en het hoofd van de generale staf opdracht te geven om eenheden met kernwapens in de ‘hoogste staat van paraatheid’ te brengen.

Dat klinkt angstaanjagend, maar wat behelst die hoogste staat van paraatheid precies? Hans Kristensen, directeur van het Amerikaanse Nuclear Information Project, gaf zondag op Twitter direct inzicht door te stellen dat een deel van de Russische kerntroepen ‘altijd paraat staat’ en dat het daarom de vraag is of Poetin ‘meer [nucleaire, red.] onderzeeërs of bewapende bommenwerpers in stelling heeft gebracht’.

Beeld Brechtje Rood

Dat zit als volgt: van alle nucleaire machten wereldwijd heeft Rusland het grootste arsenaal aan kernkoppen. In totaal beschikt Moskou over een kleine 6000 kernwapens, waarvan er zo’n 1600 altijd gereedstaan om binnen enkele minuten af te vuren. Daarnaast heeft het land bijna 2900 kernkoppen in opslag en liggen er 1500 klaar om ontmanteld te worden. Overigens is Rusland niet het enige land dat altijd kernwapens op scherp heeft staan, ook Navo-lidstaten die over nucleaire middelen beschikken (de VS, Frankrijk en het VK), hebben altijd een deel in de aanslag.

Met de hoogste staat van paraatheid is kortom nog niets gezegd. Daarom kunnen de uitspraken van Poetin ook worden opgevat als een dreigement dat vooral bedoeld is om Oekraïne en het Westen de stuipen op het lijf te jagen. Roep een keer ‘nucleaire bom’ en de beelden van paddenstoelwolken en de apocalyps zijn immers niet ver weg. Een andere optie is dat er beginnende wanhoop aan de dreigende taal ten grondslag ligt, nu de Russische invasie ogenschijnlijk stroever verloopt dan veel Russische legerleiders van tevoren verwachtten.

Defensief beleid

Het dreigement past bovendien niet in de Russische nucleaire doctrine, een document dat Poetin in 2020 voor het laatst actualiseerde en ondertekende. In dit militaire beleidsstuk zet Moskou uiteen in wat voor scenario’s het over kan gaan tot het gebruik van de nucleaire optie. Zoals het Vienna Center for Disarmament and Non‑Proliferation destijds schreef, ‘definieert het decreet nucleaire afschrikking duidelijk als een defensief beleid. Nucleair gebruik is uitsluitend voorbehouden voor situaties waarin Rusland wordt aangevallen.’

De nucleaire doctrine schetst vrij specifiek onder welke vier omstandigheden Rusland wél over kan gaan tot het gebruik van kernwapens. De rode knop komt in zicht indien Rusland of een van zijn bondgenoten onder vuur wordt genomen met ballistische raketten; als een vijand nucleaire wapens gebruikt; indien een Russische militair-nucleaire wapeninstallatie wordt aangevallen; of als een aanval het voortbestaan van de Russische staat bedreigt.

Dat laatste punt was eerder al voer voor discussie in het Westen. Want onder welke omstandigheden precies acht Moskou een ‘aanval’ (met conventionele wapens) bedreigend genoeg om met een nucleair antwoord te komen? In zijn tv-toespraak wees de president erop dat de verhoogde paraatheid een reactie was op de ‘onvriendelijke acties die het Westen neemt tegen ons land op economisch gebied’. Eerder waarschuwde hij al dat als het buitenland zich met het conflict bemoeit, dat kan leiden tot ‘gevolgen die ze nog nooit hebben gezien’.

Hoe dan ook biedt het bestaan van de doctrine geen garanties, gezien de onvoorspelbare woorden en gedragingen van de Russische president de afgelopen tijd: dreigen met kernwapens is een escalerende stap. Zeker nu buurland en bondgenoot Wit-Rusland zondag de grondwet wijzigde om zijn non-nucleaire status op te geven, zodat het Russische kernwapens op het eigen grondgebied kan stallen.

