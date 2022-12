Plots meldt de Chinese propaganda dat het virus niet zo gevaarlijk is

Het virus gaat rond in Xuns woonplaats. “Tot 1 december werden we overdag getest, en ’s avonds vertrokken de bussen naar het quarantainecentrum”, vertelt de Chinese dertiger over de telefoon. Maar nadat de regering een draai maakte in haar coronabeleid, zijn er geen coronatesten meer in het grauwe industriegebied waar Xun met zijn gezin woont, een paar honderd kilometer onder de hoofdstad. “Veel mensen doen een zelftest, en blijven thuis als ze positief zijn.”

Dat is een ommekeer van jewelste in China. In de grote steden wordt nog gewikt en gewogen, maar kleinere steden laten sneller het strikte beleid los. Dat leidt tot meer besmettingen. Echter, omdat er niet meer getest wordt, tellen ze niet mee in de statistieken. De regering streeft nu niet meer naar géén coronagevallen, maar naar zo min mogelijk ernstige zieken.

Dat kan best, claimen Chinese media plotseling. Chinese luchtwegen-experts ‘bevestigen’ namelijk dat de omikronvariant van het virus ‘significant minder ziekteverwekkend’ is dan bijvoorbeeld de Delta-variant. “Mensen met omikron hebben een lichte of matige koorts, wat keelpijn en een hoestje”, zegt expert Tong Zhaohui op de nationale tv-zender CCTV.

De regering hield onwankelbaar vast aan het zerocovid-beleid

Bijna drie jaar lang draaiden Chinese media overuren om de bevolking te overtuigen dat het virus levensgevaarlijk was. Dat maakt de plotselinge draai op z’n zachtst gezegd opvallend. “Ruim negentig procent van de uitbraken waren niet-symptomatische en milde gevallen, met maar weinig longontstekingen’, zegt deskundige Tang Xiaoping tegen persbureau Xinhua.

Het zijn uitspraken die voorheen niet toegestaan waren, omdat de regering ‘onwankelbaar’ vasthield aan het zerocovid-beleid. Consequent werd gewezen naar Amerika en Europa, waar het virus niet meer te hanteren was, en duizenden mensen stierven.

De invloedrijke commentator Hu Xijin, oud-hoofdredacteur van staatskrant Global Times, beweerde twee weken geleden nog dat het ‘onmogelijk’ was dat het land ‘open’ zou gaan vóór komend voorjaar. Nu zegt hij op sociale media dat hij er ‘mentaal klaar voor is om besmet te raken’. Hij wil het minieme risico dat hij ernstig ziek wordt op de koop toenemen zodat de jeugd weer jong kan zijn en mensen hun economische zekerheid terugkrijgen.

Vorige week gaf de regering plankgas, na alle protesten

De draai werd in november al ingezet. Het zerocovid-beleid was niet meer houdbaar. De quarantainecentra zaten bomvol en de economie was er beroerd aan toe. Vorige week gaf de regering opeens plankgas, nadat de bevolking haar breekpunt bereikt had. In zeker twintig steden gingen mensen de straat op om een einde te eisen aan de lockdowns, het massale testen en de onzekerheid.

De wending in de propaganda is pijnlijk voor Xun. Zijn dorp ging in november voor de derde keer in lockdown en de fabriek die hij leidt, lag alwéér stil. “Jonge mensen wisten al lang dat omikron niet ernstig meer is. Alleen onopgeleide mensen luisteren naar de grote leiders.” Tegelijk is het loslaten van de strenge restricties zo aan het begin van de winter erg riskant, zegt Xun. Zijn bejaarde moeder is bang om besmet te raken, wat haar zoon ook zegt om haar gerust te stellen. “Ze is twee jaar lang bang gemaakt voor het virus.”

Die kostbare tijd heeft de regering verspeeld. In plaats van te investeren in betere medische zorg, probeerde ze het virus buiten te houden. Nu lijkt China alsnog door te gaan maken wat de rest van de wereld de afgelopen jaren beleefde.

‘Gebrek aan leiding uit Peking kan zorgen voor meer besmettingen’

De komende weken zijn kritiek, zegt Huang Yanzhong, zorg-expert van de Amerikaanse Council for Foreign Relations. “Gebrek aan duidelijke leiding uit Peking kan een haastige en slordige heropening veroorzaken, en meer besmettingen”, zegt hij in The New York Times. Precies dat gebeurde toen Peking vorige maand eiste dat de maatregelen ‘gerichter’ moesten worden, zonder erbij te vertellen hoe dat moest zonder het streven naar nul besmettingen los te laten.

Nu zijn besmettingen dus wel toegestaan, maar Huang rekent voor dat deze draai de komende zes maanden 363 miljoen infecties en 620 duizend doden kan veroorzaken. Woensdag presenteert de regering nieuwe beleidsaanwijzingen die dat moeten voorkomen.

De volledige naam en het telefoonnummer van Xun zijn bekend bij de hoofdredactie.

