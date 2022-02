Plots halen de Zuid-Koreaanse presidentskandidaten vol uit naar China

Anti-Chinese sentimenten zijn ineens op de voorgrond getreden in de campagne voor de Zuid-Koreaanse presidentsverkiezing. De gemoederen lopen op om opvallende redenen: diskwalificaties in de shorttrack-wedstrijden en het gebruik van traditionele Koreaanse kleding, beide bij de Winterspelen in Peking.

De Chinese ambassade in Seoul zag zich woensdag zelfs gedwongen een verklaring af te geven, met als strekking dat China echt geen elementen uit de Koreaanse cultuur heeft misbruikt. Die beschuldiging klonk wel in Zuid-Korea. Tijdens de openingsceremonie van de spelen liep er een vrouw mee in ‘hanbok’, een wijde rok en kort jasje die in Korea als de traditionele nationale kleding wordt gezien. De vrouw stond model voor een van de 56 etnische minderheden in China, in het noordoosten van het land wonen ook Koreanen.

Cultuurdiefstal

Veel Zuid-Koreanen ergeren zich aan de vertoning in Peking. Op sociale media uiten zij hun ongenoegen over wat zij zien als een poging van China om hun cultuur te stelen. Onzin, stelt de Chinese ambassade in de verklaring. Er wonen nu eenmaal ook Koreanen in China en het is hun goed recht om traditionele kleding te dragen. Eerder was er een vergelijkbare ruzie over de oorsprong van ‘kimchi’, een traditioneel Koreaans gerecht van gezouten en gefermenteerde groente.

Over de shorttrackers geen woord in de Chinese verklaring, daar gaat de ambassade ook niet over. De Koreaanse woede is in dit geval ontstaan door de diskwalificatie van twee schaatsers. Hwang Dae-heon en Lee June-seo zouden zich maandag niet aan de regels hebben gehouden tijdens de halve finales voor de 1000 meter. Dit, volgens de Koreanen, ten voordele van Chinese deelnemers.

De Zuid-Koreaanse shorttracker Hwang Dae-heon in actie op de Olympische Winterspelen in Peking. Beeld AFP

De twee belangrijkste kandidaten in de presidentsverkiezing van 9 maart haastten zich om hun solidariteit te tonen met de shorttrackers, populaire sporters in Zuid-Korea. Lee Jae-myung van de progressieve DPK en Yoon Suk-yeol van de conservatieve PPP hekelden beiden de ‘oneerlijke beslissing’ van de scheidsrechters. Dat Yoon dit doet is logisch, want het past in zijn politieke lijn. Zijn partij is voorstander van het aanhalen van de banden met de Verenigde Staten en van een harde opstelling tegenover Noord-Korea, dat een bondgenoot van China is.

Wind uit de zeilen

Voor de progressieve kandidaat Lee is het lastiger om zich af te zetten tegen China. De DPK, ook de partij van de huidige president Moon Jae-in, houdt wat meer afstand van de Amerikanen en streeft naar ontspanning met het communistische noorden. Maar blijkbaar zag Lee zich gedwongen nu toch mee te gaan in de anti-Chinese stemming, al was het maar om zijn rivaal wind uit de zeilen te nemen.

De anti-Chinese gevoelens gaan dieper dan sport en kleding. In 2016 besloot de toenmalige conservatieve president Park Geun-hye tot plaatsing van het Amerikaanse anti-raketsysteem Thaad. Dit tot woede van China, dat weinig waarde hechtte aan de verklaring in Seoul dat het systeem alleen bedoeld is voor de dreiging uit Noord-Korea. Zuid-Korea was het laatste Aziatische land dat formele betrekkingen aanging met China, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Inmiddels is China de grootste handelspartner van de technologisch hoogontwikkelde republiek.

Lees ook:

China en Zuid-Korea hebben elkaar gevonden

Onder druk van de dreigende houding van de VS en Noord-Korea, zoeken Zuid-Korea en China samenwerking.