Plant Rutte een EU-carrière? Hij wordt al genoemd als Ursula von der Leyens opvolger

‘Nee, nee, nee, nee.’ Het beeld van de nee-zeggende Rutte ging in april 2020 rond en rond op sociale media. Het werd vertaald voor de niet-Nederlanders in de EU. Er was een verkorte versie en een meme. De lange versie was een filmpje waarin een vuilnisman Rutte smeekte om geen geld te geven ‘aan die Italianen en Fransen’. Vier keer nee was Ruttes antwoord.

‘Mister No’, heette Rutte vanaf dat moment in Brussel, want er was in die jaren geen EU-plan waar Nederland wél voorstander van was. Zeker niet als het ging om geld: de Nederlandse premier was de voorman van de ‘zuinige landen’, die in het zuiden ‘vrekken’ werden genoemd.

Het is nog maar een paar jaar geleden, maar het lijkt een eeuwigheid. Inmiddels is ‘Mister No’ verleden tijd. Er is een nieuwe Rutte op het Europese toneel, de ‘Mutti Rutte’, de man die na het vertrek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel als vanzelfsprekend de rol van bindende kracht op zich nam. ‘Mutti Merkel’, de ervaren politica die de grootste plooien wist glad te strijken was verdwenen, maar de EU zat niet lang zonder bemiddelaar: Mark Rutte.

Nieuwkomers wees Rutte de weg

Nu wordt zijn naam steevast genoemd als het gaat om grote veranderingen. Wie kreeg het vastgelopen migratiebeleid weer op de rails? Mark Rutte. Wie zet zijn hele gewicht achter wapenleveranties aan Kiev? Mark Rutte. Welk land loopt zelfs voorop in plannen over nieuwe begrotingsregels? Nederland.

Plots was Mark Rutte de man die nieuwkomers in en rond Brussel onder zijn hoede nam en de weg wees. Hij pakte ze, letterlijk, bij de arm en leidde. Na afloop stak hij de loftrompet. “Ik ben echt onder de indruk van Liz Truss”, zei hij vorig najaar, toen een nieuwe Britse premier zich in Praag mengde in de coterie van Europese leiders. Een half jaar later deed hij hetzelfde met de nieuwe Italiaanse premier, Giorgia Meloni: ‘wat een leuke vrouw’, verzuchtte hij.

Het werkte. Met Truss zette het Verenigd Koninkrijk na de brexit weer de eerste stappen naar samenwerking met Europa. De relatie was ernstig bekoeld geraakt, maar de oorlog in Oekraïne vroeg om een meer gecoördineerd Europees beleid. Daarvoor vond hij een bondgenoot in Truss.

Meloni, die haar carrière begonnen was met een boze brief aan de EU, die haar land liet zitten met een gigantisch migratieprobleem, veranderde in een handige helper in datzelfde migratiebeleid.

Jaren van pleasen en polderen

Het was geen nieuwe rol voor Rutte. In Nederland was hij het al gewend. Daar had hij al jaren achter de rug van uitgestoken handen, dealtjes sluiten op de achterbank, van drammen en dreigen, pleasen en polderen. Die ervaring maakte dat Rutte snel aan respect won in de laatste EU-jaren. Ook hij kon ingewikkelde politieke plooien gladstrijken.

Hij wist het al uit Nederland, maar ook in EU-verband is dat het enige dat werkt, had hij gemerkt. In het begin was hij nog weleens woest geworden op iemand als Viktor Orbán, de Hongaarse regeringsleider. Diens wet die verbood dat kinderen op school of elders leren over het bestaan van homoseksualiteit was een smet op het EU-blazoen, en dat kreeg Orbán te horen ook. “Voor mij heeft hij niets meer te zoeken in de EU”, zei Rutte ferm.

Rutte leerde van Merkel, zei hij zelf. Haar manier van werken sprak hem aan. Beeld Maurizio Gambarini/dpa

Stap voor stap werd zijn motto

Later ontdekte hij: je kunt beter niet boos worden. Het leidt af. “Ik heb gemerkt dat het vaak averechts werkt”, zei hij over zijn nieuwe zwijgen jegens Orbán.

Dus toen die laatste, vorige week, de Europese migratieplannen een dag lang ophield uit pure balorigheid, reageerde Rutte hooghartig, maar niet kwaad. “Kinderachtig”, zei hij toen over Orbán, die hij vergeleek met een boze peuter die zijn speelgoed uit de box gooit.

Meteen daarna zei hij: ‘Maar oké’, want zijn mantra is inmiddels ‘we moeten door’.

Het was de oude Rutte, nog van de anti-EU-stempel. De nieuwe zag er juist wel brood in. Hij leerde van Merkel, zei hij zelf. Haar manier van werken sprak hem aan. Grote problemen knipte zij op in kleine, overzichtelijke partjes om ze daarna op te lossen, en dat is nu ook zijn werkwijze geworden. Zij deed het ‘Schritt für Schritt’ en hij werd fan. Nu is ‘stap voor stap’ ook Ruttes motto.

Net op tijd voor de Europese verkiezingen

Steeds praktischer werd hij. Toen Oekraïne vroeg om wapens, pakte Rutte zijn telefoon en sloeg aan het bellen. Bonjour Emmanuel Macron, hier Mark Rutte. Hallo Olaf Scholz, Gutentag. “Je belt net zolang tot ze boos beginnen te worden. Dan weet je dat je te ver bent gegaan”, zo legde hij in Moldavië aan journalisten zijn tactiek uit.

Na de verkiezingen ligt de wereld voor Rutte open. Plant hij een Europese carrière? Als de verkiezingen voorbij zijn en de formatie na een maand of zes is afgerond, is Rutte net op tijd voor de Europese verkiezingen. Zijn naam gaat al een hele tijd rond als Europees Commissaris of zelfs Commissievoorzitter, de opvolger van Ursula von der Leyen.

Zelf heeft hij altijd ontkend enige internationale ambitie te koesteren. Maar als er iets is waar Rutte behalve paaien en makelen ook goed in is, dan is het wel in van gedachten veranderen. Hij deed het eerder.

Lees ook:

Mark Rutte in de EU: Van krentenweger tot zwaargewicht

Premier Mark Rutte is inmiddels één van de invloedrijkste leiders in Europa. Hoe is dat zo gekomen? In drie afleveringen staat Trouw stil bij Rutte als langstzittende premier. Vandaag: de Europese loopbaan.