Pjeter Shala ging van een rustig bestaan als klusjesman in België naar het beklaagdenbankje van het Kosovo-tribunaal

Met zijn zware basstem liet Pjeter Shala de rechter weten ‘het allemaal belachelijk’ te vinden. De ex-commandant van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK), die maandag voor een eerste zitting bij het Kosovo-tribunaal in Den Haag moest verschijnen, zei ‘geen enkele misdaad’ te hebben begaan en alleen zijn vaderland te hebben verdedigd.

Vervolgens verklaarde hij onschuldig te zijn. Maar daar denkt de speciaal aanklager van het tribunaal anders over. Vorige maand vroeg die de Belgische autoriteiten om de 58-jarige Shala te arresteren. Veel moeite om de ex-commandant op te sporen hebben ze vermoedelijk niet gehad. Met een beetje googelen komt al snel het aannemersbedrijf Shala Construct in het Belgische Visé naar boven. Op die site staan niet alleen foto’s van alle verbouwingen en renovaties die Shala afgelopen jaren in Luik en omgeving heeft uitgevoerd, maar ook zijn contactgegevens.

Shala stond bekend als ‘de wolf’

De aanklager wil Shala vervolgen vanwege zijn vorige carrière, die van UCK-commandant. Dat rebellenleger vocht tussen 1998 en 1999 een conflict uit met de Servische strijdkrachten, waarbij zo’n 10.000 doden vielen. Shala, die bekend stond als ‘de wolf’ was aan het begin van die oorlog actief bij de militaire politie in de Dukagjini-regio.

Hij zal de komende tijd aan de tand worden gevoeld over het staartje van de oorlog, om precies te zijn de periode tussen 17 mei en 5 juni 1999. Volgens de aanklager zou Shala destijds in Kukës misdaden hebben begaan. In die Albanese plaats was in een oude metaalfabriek een UCK-basis gevestigd, waar onder meer voorraden en wapens waren opgeslagen. Maar het was ook de plek waar gevangenen door Shala en andere UCK’ers werden gevangengehouden, mishandeld en gemarteld, in enkele gevallen met de dood als gevolg. Het UCK beschuldigde hen ervan met de Servische autoriteiten te hebben samengewerkt of het bevrijdingsleger niet gesteund te hebben.

‘Hij had het kunnen weten’

Volgens de aanklager waren de gevangenen willekeurig opgepakte burgers en kon Shala weten dat het om mensen ging die geen actieve rol hadden gespeeld bij de gewapende strijd. Toch werden ze zonder vorm van proces geboeid en in geïmproviseerde cellen in de fabriek vastgezet, aldus de aanklager. Hun geld en papieren werden afgepakt en ze kregen veel te weinig eten en drinken. Ze werden gemarteld en met de dood bedreigd, soms ook voor het oog van andere gevangenen, om deze angst aan te jagen. De aanklager denkt genoeg bewijs te hebben verzameld om aan te tonen dat Shala als commandant samen met andere UCK’ers de gevangenen heeft mishandeld met messen, metalen staven en honkbalknuppels.

De ex-commandant vertrok na de oorlog naar België waar hij een rustig bestaan als klusjesman opbouwde en in 2003 de Belgische nationaliteit bemachtigde. Ruim tien jaar geleden startte Shala zijn eigen aannemersbedrijf. Maar aan renoveren en verbouwen zal de ex-commandant voorlopig niet meer toekomen. Want vanaf vrijdag, als de rechtszaak tegen hem verdergaat, zal hij zijn handen vol hebben aan zijn verdediging.

