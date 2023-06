Pizza’s, zee en een ‘intensief programma’: in dit uitgestorven dorpje gaat prinses Ariane straks naar school

Hoog bovenop de rotsen is het uitzicht over de Golf van Triëst fenomenaal. Op het diepblauwe water varen een paar zeilbootjes. Zwaluwen en meeuwen zweven voorbij. Links in de verte ligt havenstad Triëst, rechts staat een netjes onderhouden kasteel. Goede kans dat prinses Ariane de komende twee schooljaren elke dag met dit uitzicht wakker wordt: op deze plek staat een van de studentenhuizen van het United World College (UWC) Adriatic, waar zij vanaf augustus naartoe gaat.

Ariane (16) begint in het plaatsje Duino (spreek uit: Doe-íno), in het zonnige noordoosten van Italië, aan haar internationale baccalaureaat. Het is een Engelstalige middelbareschoolopleiding waarmee ze naar de universiteit kan. De jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima gaat samen met rond de 180 andere leerlingen naar de privéschool.

“Onze missie is het verenigen van mensen, landen en culturen, om vrede en een duurzame toekomst te bereiken”, vertelt rector Khalid El-Metaal, een lange Egyptenaar, in een vergaderzaal. “We selecteren doelbewust leerlingen die zo divers mogelijk zijn qua cultuur, geloof, taal en sociaal-economische achtergrond. De scholieren, tussen de 16 en 19 jaar oud, ondergaan hier een transformatie. Want ze leven in Italië, komen in aanraking met allerlei culturen en worden aangemoedigd om hun meningen te uiten, vragen te stellen, te ontdekken wie ze zijn.”

75 procent van de leerlingen heeft een volledige beurs

En dat mag wat kosten. Arianes ouders betalen voor de twee jaar onderwijs, een kamer – die hun dochter met een paar andere leerlingen deelt – in een van de studentenhuizen en het eten in de kantine in totaal 46.000 euro. Maar: “Dit is zeker geen school voor rijke kinderen”, zegt de rector. “Vijfenzeventig procent van de leerlingen heeft een volledige beurs en zeventien procent een gedeeltelijke. Acht procent van de leerlingen heeft geen beurs; hun ouders betalen het volledige bedrag.”

De rector beschrijft de school als ‘een intensief academisch programma’. Dat gaat samen met sociaal werk in bijvoorbeeld een hospice, en met een rits activiteiten als zangles, muziek componeren, voetbal, tennis en yoga. Duino ligt aan zee en de Alpen zijn vlakbij, dus de leerlingen kunnen ook zeilen, kajakken, zwemmen en bergwandelingen maken.

Dat er op school zo veel te doen is, is maar goed ook. Want in Duino zelf is weinig te beleven. Het gehucht heeft vier straten met veelal vrijstaande huizen; in de tuinen bloeien rozen en geurt jasmijn. Er is een barretje, verder een apotheek, een bloemenwinkel, een postkantoor en een bank.

Rector Khalid El-Metaal (in een van de klaslokalen) Beeld rv

Hamburgers en pizza’s

Mocht Ariane genoeg krijgen van de kantinemaaltijden, dan kan ze een hamburger eten bij de plaatselijke bowlingbaan. Of ze kan uitwijken naar visrestaurant Het Zeepaardje, beneden, aan de minuscule haven. Maar voor het ‘stadse leven’ zal ze de bus moeten nemen naar Triëst, dat op een half uur rijden ligt.

Een pizza afhalen, kan in Duino bij Tuttodì, de kruidenier, broodjeszaak en ijssalon in één van Roberta Donda. Donda, een opgewekte vrouw met blonde krullen, staat er ’s avonds pizzadozen te vouwen. Ze is blij met de jongeren van het UWC Adriatic, die haar omzet opkrikken en ook buiten het hoogseizoen voor roering zorgen. “In de zomer komen hier wel toeristen, maar in de winter is Duino uitgestorven.” Ze vindt de leerlingen ‘educatissimi, heel erg beleefd’.

Daria Volari, die op het terras tegenover Tuttodì koffiedrinkt, zegt dat de tieners soms ook overlast veroorzaken. “Dan staan ze ’s nachts met bier op straat of draaien ze harde muziek in hun studentenhuizen. Terwijl ik de volgende dag moet werken. Maar goed, het zijn jonge mensen. Dat hoort erbij.”

‘Ze krijgt vast geen bewakers’

Twee minuten lopen verderop geeft de breedgeschouderde Alessandro Mazzanti leiding aan tien politiemannen. Hij weet van geen wangedrag en wijst erop dat de leerlingen onder andere worden geselecteerd op hun hoge schoolcijfers. “Ze zijn heel serieus met school bezig.”

Of hij en zijn agenten een extra oogje op het lid van de Nederlandse koninklijke familie moeten houden, weet Mazzanti nog niet. “Ik kan me voorstellen dat een vertegenwoordiger van een buitenlandse staat bescherming nodig heeft. Maar ze krijgt vast geen bewakers. Dat is hier niet nodig en dat wens ik haar ook niet toe. Ze moet volledig in de groep kunnen opgaan.”

Rector El-Metaal doet geen uitspraken over Ariane. Hij wil alleen zeggen dat er met de komst van een prinses ‘ab-so-luut niets verandert’. “Ze komt hier net als iedere andere leerling binnen en dat is dat.”

United World College Het United World College noemt zich een ‘beweging’ en telt achttien scholen in Amerika, Europa, Afrika en Azië. Willem-Alexander ging naar het UWC in Wales, net als zijn tweede dochter Alexia. In Duino is Ariane het eerste lid van het koningshuis die er haar opwachting maakt. Het UWC Adriatic wordt gefinancierd door het Italiaanse gewest waarin het staat, door het ministerie van buitenlandse zaken, door stichtingen van Italiaanse banken en bedrijven, door particuliere donateurs en de betalende ouders.

Lees ook:

Prinses Amalia wordt nog steeds bedreigd. ‘Ik mis het gewone studentenleven’

Tijdens de afsluiting van prinses Amalia’s eerste reis naar de Cariben reageerde ze voor het eerst op de bedreigingen jegens haar. Ze zegt ‘erg geschrokken’ te zijn.