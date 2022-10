Pijn, woede en herinneringen aan zwarte geschiedenis na nieuwe mijnramp in Turkije

Vrijwilliger van de Onafhankelijke Mijnwerkersbond Basaran Aksu was sinds vrijdagavond bij de mijn aanwezig en beschrijft een emotionele nacht met wanhopige kinderen, vrouwen, vaders en moeders die in onzekerheid zaten over hun geliefden onder de grond. Aan de telefoon vat hij de situatie samen in twee woorden: “Pijn en woede.”

Bij een explosie vrijdagavond in een kolenmijn bij de stad Amasra, aan de noordwestelijke Zwarte Zeekust, zijn ten minste 41 mensen om het leven gekomen. Elf gewonde mijnwerkers liggen nog in het ziekenhuis, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag.

Naar de oorzaak van de explosie wordt nog onderzoek gedaan, maar eerste berichten van autoriteiten noemen een ophoping van brandbare gassen in de mijn. Ten tijde van de ontploffing bevonden zich 110 mijnwerkers onder de grond, volgens minister van binnenlandse zaken Soleyman Soylu.

Uiteindelijk hebben 58 mijnwerkers kunnen ontsnappen of zijn ze gered tijdens een grootscheepse reddingsoperatie, die de hele vrijdagnacht en zaterdagochtend doorging. Alle mijnwerkers zijn inmiddels boven de grond. Een aantal van de gewonden is overgebracht naar een ziekenhuis in Istanbul, 280 kilometer ten westen van Amasra.

‘We willen niet langer dat onze mijnen gebreken kennen’

Naast nabestaanden, collega’s van de omgekomen mijnwerkers en reddingswerkers bezochten verschillende ministers en politici de rampplek. President Erdogan zegde zijn bezoek aan Zuidoost-Turkije af en reisde in plaats daarvan naar de mijn om zijn medeleven te betuigen. “We willen niet langer dat onze mijnen gebreken of onnodige risico’s kennen”, zei Erdogan in zijn toespraak, waarbij hij een diepgravend onderzoek aankondigde, net als financiële tegemoetkoming voor de nabestaanden. “We doen alles wat we kunnen om mijnongelukken achter ons te laten”, maar sprak vervolgens ook over te geloven in “het lot”.

De explosie bracht namelijk direct herinneringen terug van eerdere mijnrampen, waarvan de grootste plaatsvond in 2014 bij mijnwerkersstad Soma, in de westelijke provincie Manisa. Bij een ondergrondse brand in een kolenmijn kwamen toen 301 mijnwerkers om, iets waar Aksu ook meteen aan refereert.

Naast veel verdriet zorgde het drama in Soma ook voor protesten. De woede was enerzijds gericht op de eigenaren van het mijnbedrijf, die werden beschuldigd van nalatigheid, gebrekkige veiligheidsinspecties en slechte arbeidsomstandigheden.

Een deel van de boosheid was gericht op Erdogan, omdat hij het drama had gebagatelliseerd en zei dat dit soort ongelukken nu eenmaal konden gebeuren.