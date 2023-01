Pieter Wittenberg staat terecht omdat hij vluchtelingen van de dood redde: ‘Hulp aan mensen in nood kan nooit strafbaar zijn’

“Nooit heb ik het idee gehad dat ik iets verkeerd deed”, zegt Pieter Wittenberg (75) uit het Drentse Peest vanaf Lesbos, het Griekse eiland waar hij vrijdag aankwam voor zijn rechtszaak. “Nog steeds niet. Het enige wat we deden, was mensen helpen.”

De Griekse openbaar aanklager ziet dat anders, en beschuldigt Wittenberg en nog 23 anderen van ernstige delicten. Mensensmokkel bijvoorbeeld, door vluchtelingen de weg naar de kust te wijzen. Spionage, vanwege het afluisteren van de kustwacht. En witwassen, via donaties aan het Emergency Response Center International (ERCI), de hulporganisatie waarvoor ze werkten.

Dinsdag staan ze opnieuw voor de rechtbank op Lesbos, nadat een andere rechter zich in november 2021 onbevoegd achtte om hun zaak te behandelen. Ze kunnen 25 jaar cel krijgen, al komen tijdens deze zaak alleen nog de overtredingen aan de orde. De aanklacht over de misdrijven is nog niet af, terwijl de aanklager de zaak al in 2018 aanspande.

‘Als ik in de gevangenis beland, dan zij dat zo’

En zo hangt de kans om veroordeeld te worden Wittenberg al meer dan vier jaar boven het hoofd. “Ik probeer niet te veel vooruit te kijken, ga stap voor stap, en handel steeds naar bevind van zaken. Dat geeft rust. En als ik dan in de gevangenis beland, dan zij dat zo. Het zou volkomen absurd en onterecht zijn, maar dat is dan hún probleem. Maar mijn vrouw en anderen om mij heen maken zich wél zorgen, en dat doet mij veel pijn.”

Wittenberg leeft ook mee met de jongere aangeklaagde reddingswerkers. Sommigen kunnen bepaalde beroepen niet uitoefenen zolang ze verdachte zijn. “Zeven Grieken die terechtstaan, mogen het land niet uit. Zij kunnen bijvoorbeeld niet de door hen gewenste master gaan doen.”

Achter het besluit om in 2016 vluchtelingen in Griekenland bij te staan ging voor Wittenberg een persoonlijke drijfveer schuil. In augustus 2015 hadden hij en zijn vrouw hun jongste zoon verloren na een verkeersongeluk. “We vroegen ons af: wat is de zin van het leven? En toen zagen we die enorme stroom vluchtelingen hier op gang komen. We keken elkaar aan en zeiden: blijven we hier voor ons uit staren of gaan we wat doen?”

Ervaren schipper

Samen reisden ze af naar Griekenland, om onder meer te koken en kleding uit te delen. “Toen bedacht ik: waar kan ik nou mijn echte kwaliteiten inzetten? Ik ben een ervaren schipper en heb alle papieren. En als gepensioneerde kon ik voor continuïteit zorgen; veel andere vrijwilligers namen hun vakantiedagen op maar moesten daarna weer naar huis. Zo kwam ik bij ERCI terecht.”

Tussen 2016 en 2018 wees hij ’s nachts, als soms wel honderden vluchtelingen per rubberboot de oversteek waagden vanuit Turkije naar Lesbos, vanaf zijn boot voor de kust de weg, opdat ze niet op de rotsen voeren of vastliepen in ondiep water. Dat Wittenberg zich daarmee schuldig zou hebben gemaakt aan mensensmokkel, noemt hij absurd.

“Loodsdiensten waren het. Ik heb niemand opgehaald of aan boord genomen. Bovendien waren deze mensen al in Griekse wateren, en heb ik er geen enkel financieel gewin bij gehad.” De spionage bestond in feite uit het meeluisteren met de Griekse kustwacht op open kanalen, terwijl de donaties aan ERCI ten goede kwamen aan het reddingswerk.

Geen eerlijke rechtsgang

Ook procedureel lijkt er nogal wat te schorten aan de zaak: in de collectieve aanklacht is niet duidelijk wie de aanklager waarvoor precies verantwoordelijk houdt, de tekst is alleen in het Grieks opgesteld, er ontbreken pagina’s en bij de zitting in november waren geen tolken aanwezig. Dat alles druist in tegen het recht van de verdachten op een eerlijke en begrijpelijke rechtsgang, stellen hun advocaten.

Niet alleen volgens Wittenberg en de andere verdachten rammelt de aanklacht aan alle kanten, ook mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International vinden dat. Zij vermoeden dat Griekenland de rechtszaak vooral doorzet om hulpverleners en daarmee uiteindelijk vluchtelingen dwars te zitten.

“Dit proces laat zien hoe de Griekse autoriteiten tot het uiterste zullen gaan om humanitaire hulp af te schrikken en migranten en vluchtelingen te ontmoedigen om veiligheid te zoeken aan de kusten van het land, iets wat we in meer Europese landen zien”, stelt Amnesty. “Het is absurd dat dit proces überhaupt plaatsvindt. Alle aanklachten tegen reddingswerkers moeten onmiddellijk worden ingetrokken.”

Wittenberg meldt zich dinsdag met goede hoop bij de rechtbank. “Ik hoop dat we voor eens en voor altijd duidelijk stellen dat het bieden van hulp aan mensen in nood niet strafbaar kan zijn. En dat daarmee reddingswerkers weer hun werk kunnen doen. Die zijn er nu niet meer op Lesbos. Vluchtelingen zijn overgeleverd aan de kustwacht die hun bootjes regelmatig terugduwt naar Turkije.”

Zwemzusjes Ook de Syrische Sarah Mardini moet in deze zaak voorkomen. Zij kwam in 2015 als vluchteling op Lesbos en werd beroemd omdat ze met haar zus Yusra een boot vol vluchtelingen naar de kust zwom. Sarah kwam na haar asiel in Duitsland terug naar Lesbos als vrijwilliger voor ERCI; Yusra nam deel aan de Olympische Spelen in Rio. Netflix bracht afgelopen najaar een goed bekeken film over hun verhaal uit. Sarah wil dinsdag ondanks een inreisverbod toch proberen haar zaak bij te wonen.

