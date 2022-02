Petitie Indiase meisjes om hoofddoek te mogen dragen op school mondt uit in felle protesten

Voorlopig is er geen oplossing. De rechter die zich woensdag boog over de petitie van zes meisjes, die het recht willen een hoofddoek naar school te dragen, besloot dat het vraagstuk een gerechtshof van meerdere rechters nodig heeft. Aan een tijdelijke uitspraak wilde de rechter zich ook niet wagen. Wel is er de komende twee weken een verbod op protesten bij scholen en universiteiten. Deze week blijven alle onderwijsinstellingen in de deelstaat Karnataka in het zuiden van India dicht om de rust te bewaren.

Het conflict over de hoofddoeken begon in december en verspreidde zich deze maand over verschillende scholen en universiteiten nadat hindoeïstische studenten uit protest tegen hoofddoeken oranje sjaals begonnen te dragen. Hindoe-nationalistische groepen grepen de gelegenheid aan door, volgens lokale media, oranje sjaals uit te delen en hindoeïstische leerlingen op te roepen deze te dragen zolang hoofddoeken zijn toegestaan.

Politiek debat

Inmiddels is het een politiek debat onder alle partijen, van de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP, die ook in Karnataka regeert, tot de Congrespartij en de radicale islamitische partij Popular Front of India. Dinsdag liep het uit de hand. Honderden mensen – lang niet allemaal studenten - gingen op verschillende locaties op straat op de vuist met elkaar, de politie en voorbijgangers. Ondertussen spraken oppositiepartijen in Delhi over ‘wreedheden tegen moslims’ en riep Nobelprijswinnares Malala Yousafzai via Twitter op het ‘marginaliseren van moslimvrouwen’ te stoppen.

De school waar het allemaal begon houdt vol dat het een kwestie van uniform is. Het schoolhoofd, Rudre Gowda, zei in januari tegen de BBC dat het uniform er is om discriminatie onder studenten tegen te gaan en dat het belangrijk is voor de leraar om de gezichten van leerlingen te kunnen zien. De meisjes zeiden daarentegen dat ze alleen hun haar willen bedekken, en dat de geschreven uniformregels dit niet verbieden. Mondkapjes zijn vanwege corona voor alle leerlingen verplicht. Tot december waren lessen online, en toen de meisjes voor het eerst fysiek naar het instituut gingen, werd hun de toegang tot het klaslokaal ontzegd.

‘Gelijkheid’

De lokale BJP-regering schaarde zich snel achter het schooluniform-argument. Een bestaande wet werd aangehaald, waarin wordt gesproken over ‘gelijkheid’ in schooluniformen. Tegen de rechtbank zei de overheid dat leerlingen op school geen religieuze symbolen zouden mogen dragen.

Tegenstanders beroepen zich op de Indiase grondwet, waarin staat dat alle religieuze groepen gelijke rechten hebben. In India is nooit een strenge scheiding tussen kerk en staat geweest. Op scholen waar een uniform wordt gedragen zie je juist vaak hoofddoeken die als onderdeel van dat uniform in dezelfde kleuren worden gedragen. Door meisjes en vrouwen met een hoofddoek buiten de poort te sluiten, zo wordt gezegd, ontzeg je hun hun recht op onderwijs.

De vraag is ook wat het hoofddoekverbod kan betekenen voor de tulband, die in India door miljoenen sikh jongens en mannen wordt gedragen – ook op school. Er wordt in heel India dan ook vol verwachting uitgekeken naar wat de rechter in Karnataka gaat beslissen.

