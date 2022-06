Peter de Grote leert Poetin wat te doen met Oekraïne

Hij had het niet over Oekraïne, maar elke goede verstaander wist waarover de Russische president donderdag sprak. Nadat hij een tentoonstelling over tsaar Peter de Grote (1682-1725) had geopend, babbelde Poetin in een fauteuil met Russische studenten.

Toen Peter de Grote Sint-Petersburg stichtte, doceert Poetin, “erkende geen van de Europese landen dat grondgebied als Russisch. Ze zagen het allemaal als Zweeds.” Maar Slaven hadden er altijd al gewoond, aldus Poetin.

Peter de Grote ‘ging erheen om het terug te nemen en te versterken’. “Kennelijk is het ook ons toegevallen om terug te nemen en te versterken” wat van Rusland is, zei Poetin. Dat moet ook nu weer lukken als Rusland vasthoudt aan ‘deze basale waarden die de basis vormen van ons bestaan’.

Niks bijzonders

Ook Narva (in het huidige Estland) bracht de tsaar zo onder zijn gezag, vertelt Poetin. Dat zal Baltische kijkers, toch al opgeschrikt over een recent parlementsvoorstel om de erkenning van Litouwens onafhankelijkheid ongeldig te verklaren, alarmeren.

Maar voor Russen die het filmpje met Poetin op tv zagen is het niks bijzonders. Al in februari zette Poetin in een toespraak uiteen dat Oekraïne eigenlijk Russisch is. En in mei zei Poetin dat Rusland in Oekraïne feitelijk strijd levert met de Navo.

President Poetin opende donderdag in Moskou een expositie over Peter de Grote. Beeld via REUTERS

Oorlogen vergen offers

Poetins retoriek over ‘opgedrongen’ oorlogen en ‘offers brengen’ is ook dagelijkse kost in Russische tv-programma’s. Zo legde de populaire gastheer Vladimir Solovjov onlangs uit dat we afstevenen op een kernoorlog, omdat ‘de Navo’ Oekraïne volzet met zware wapens.

Rusland moet daar wel op reageren, zegt Solovjov, maar straks ‘zullen alleen een paar mutanten in het Baikalmeer overleven’. Niet zo somber, repliceert journalist Vitali Tretjakov. “We moeten blij zijn dat we eindelijk op het punt zijn beland van onze laatste, beslissende veldslag.”

Rusland kan de VS straks een koekje van eigen deeg geven in de Amerikaanse achtertuin, memoreerde donderdag een andere populaire tv-presentator, Olga Skabejeva. De Nicaraguaanse president Daniel Ortega liet deze week weten dat hij zijn land openstelt voor Russische troepen, vliegtuigen en schepen. Skabejeva: “Het is tijd dat Rusland iets machtigs uitrolt dichter bij de Amerikaanse stad op de heuvel.”

Ophangen, doodschieten of vierendelen

Wat de Russische staats-tv zoal uitzendt is met Engelse ondertiteling te volgen op het Twitter-account van Daily Beast-columniste Julia Davis. Zie bijvoorbeeld hoe Solovjov en zijn gasten deze week debatteerden over de vraag of de onlangs in de Donbas gevangengenomen buitenlandse strijders – twee Britten en een Marokkaan – moeten worden doodgeschoten, opgehangen of gevierendeeld.

Ook te zien is hoe kolonel-generaal Vladimir Sjamanov, vicevoorzitter van Ruslands parlementaire defensiecommissie, uitlegt dat de geopolitieke realiteit Rusland altijd heeft gedwongen zich uit te breiden en buurvolkeren te ‘russificeren’.

Gevraagd wat er moet gebeuren na de ‘speciale operatie’ in Oekraïne, zegt hij dat het nog wel ‘vijf à tien jaar’ zal duren om dat land te demilitariseren en te denazificeren. Politici en journalisten moeten worden berecht voor tribunalen. Geen makkelijke taak, en als de denazificatie niet lukt, rest geen andere keus dan Oekraïne opnemen in Rusland.

