Peru en oliemaatschappij bekvechten over schuldvraag milieuramp

Een soort huishoudelijk ongelukje op zee, heel veel meer leek het aanvankelijk niet. Toen half januari een onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga een tsunami veroorzaakte, leverde dat 10.000 kilometer verderop aan de Peruaanse kust ook hogere golven op. Dat verraste een tanker, die daar net aangemeerd lag om ruwe olie over te pompen naar de raffinaderij La Pampilla. Zo lekte een, volgens oliemaatschappij Repsol, ‘beperkte hoeveelheid’ olie weg.

Inmiddels is het februari, zijn tientallen kilometers Peruaans strand besmeurd met zwarte smurrie, en maakte de oliemaatschappij bekend dat het ‘in het optimistische scenario’ nog zeker tot eind maart zal duren voordat alles is opgeruimd. De ‘beperkte hoeveelheid’ wordt inmiddels door de Peruaanse autoriteiten op minstens 11.900 vaten geschat, oftewel bijna 2 miljoen liter.

Dat is, om het in perspectief te zetten, nog lang niet het kaliber van een van de grootste olierampen in de geschiedenis, zoals de Deepwater Horizon in 2012, waarbij meer dan 3 miljoen vaten olie in zee terechtkwamen. Maar voor de Peruaanse kust is het wel degelijk de ‘grootste ecologische ramp in jaren’, zei president Pedro Castillo. Vrijwilligers doen hun best om aangespoelde vogels en pinguïns te redden. Er bestaan met name zorgen over de gevolgen voor de in Peru voorkomende humboldtpinguïn, een soort die ook voor deze olieramp al als kwetsbaar gold.

Vermoeden van afschuiven verantwoordelijkheid

Nu de olieramp ernstiger blijkt dan verwacht, verhardt ook de strijd om de waarheid achter de toedracht. Want in Peru is inmiddels twijfel ontstaan over het verhaal van Repsol, dat het overvallen werd door een onverwacht hoge golf. De kapitein van het schip heeft inmiddels verklaard dat het wel meeviel met die woelige baren, wat sommige Peruanen doet vermoeden dat de oliemaatschappij eigen falen op de tsunami probeert af te schuiven. Repsol blijft erbij dat het hier overmacht betrof, en wijst er bovendien op dat Peru verzuimde om een tsunamiwaarschuwing af te geven.

De afgelopen dagen keerden woedende demonstranten uit de stad Ancol, die vlak bij de raffinaderij ligt, en waar de visserij geheel tot stilstand is gekomen, zich tegen Repsol. Het ministerie van milieu legde de raffinaderij stil omdat het niet overtuigd is dat de veiligheid er gewaarborgd is. Enkele directieleden van het internationaal opererende concern Repsol kregen een verbod om het land te verlaten, hangende het onderzoek.

Politiek getouwtrek

De linkse president Castillo, die verkozen werd op de belofte om namens gewone Peruanen op te staan tegen het grootkapitaal, kondigde aan dat hij Repsol niet weg zal laten komen met een verwaarloosbare boete, zoals gebeurde toen het bedrijf in 2013 al eens betrokken was bij een kleiner olielek.

Maar die beloofde daadkracht wordt bemoeilijkt door het feit dat de Peruaanse politiek momenteel nogal overhoop ligt met zichzelf. Want Castillo, een basisschoolleraar zonder politieke ervaring, die vorig jaar tot ieders verrassing tot president werd verkozen, is er tot nu toe niet in geslaagd om een stabiel bestuur te vormen. Deze week verving hij de helft van zijn ministers, en dat was alweer de derde grote herschikking in een half jaar.

De nieuwe premier, Hector Valer, ging vrij snel na zijn benoeming lijnrecht in tegen het besluit van het ministerie van milieu om de raffinaderij stil te leggen. Volgens Valer moet dat besluit snel teruggedraaid worden, omdat er anders brandstoftekorten dreigen in het land. Opmerkelijk genoeg is het Peruaanse ministerie van energie het dan weer niet eens met die analyse; dat maakte eerder deze week juist bekend dat er voorlopig genoeg brandstof is.

