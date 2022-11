Perfect geconserveerde bronzen beelden van voor de jaartelling gevonden in Toscane

In Toscane hebben archeologen 24 perfect geconserveerde beelden van brons gevonden. Sommige zijn bijna een meter hoog. Het zijn beelden van goden, vrouwen, meisjes en keizers. Ze zijn naar schatting 2300 jaar oud.

De beelden lagen ondergedompeld in een natuurlijke bad van de zwavelhoudende bronnen die zich bij het kleine plaatsje San Casciano dei Bagni – in de buurt van Siena – bevinden. Experts denken dat de beelden de bronnen versierden; die waren voor zowel het Etruskische volk als de oude Romeinen tot ongeveer de eerste eeuw na Christus een heilige plek. Mogelijk zijn de beelden tijdens een offerritueel in het warme zwavelwater gelegd. Ze waren overdekt met duizenden bronzen, gouden en zilveren munten. Het bad was afgedekt met stenen zuilen.

Italiaanse kenners zijn superenthousiast en noemen de vondst ‘uniek’ en ‘uitzonderlijk’. In San Casciano dei Bagni zal er een speciaal museum voor komen.

